Eugenio Derbez hace llorar a Paola Rojas en su debut en Imagen Televisión

Paola Rojas tuvo como primer invitado "virtual" a Eugenio Derbez (Recorte)

Eugenio Derbez y Paola Rojas han anunciado una futura colaboración, según un reciente evento en Imagen Televisión.

Durante la transmisión, Derbez, conocido por su carrera en la comedia, expresó su entusiasmo por trabajar con Rojas, quien debutó como conductora en el noticiero matutino del canal 3 este 14 de octubre por la mañana.

Este cambio se produjo tras la salida de Nacho Lozano, quien dejó su puesto en De pisa y corre para unirse al equipo de Ciro Gómez Leyva.

Rojas, quien anteriormente trabajó en Noticieros Televisa por muchos años, agradeció a los directivos de Grupo Imagen por la oportunidad de unirse a su equipo.

Paola se dijo feliz de iniciar una nueva etapa frente al público de Imagen (Recorte)

En su debut, recibió una “patadita de la suerte” virtual de Derbez, quien le manifestó su apoyo y aseguró que seguirá su programa.

“Sabes que te quiero, te admiro y te respeto. No me imagino lo que es dar noticias en México ahorita. La verdad te lo aplaudo porque sé lo difícil, lo arriesgado, lo complicado, pero tú eres una mujer extremadamente valiente y que te has sabido reinventar”, dijo el productor de No se aceptan devoluciones.

Durante la transmisión, Derbez recordó el paso de Rojas por el programa de entretenimiento Netas divinas, de Televisa, del cual no pudo despedirse debido a su cambio a Imagen Televisión.

Por su parte, visiblemente conmovida y con lágrimas en los ojos, Rojas agradeció las palabras de Derbez, mencionando que él la apoyó en momentos difíciles.

Eugenio Derbez se dijo sorprendido por el crecimiento de Paola como periodista (Recorte)

“De repente te veo actuando, te veo investigando, haciendo retos, conduciendo Netas divinas, conociendo una faceta mucho más personal tuya. Me encanta que hayas crecido impresionante, que si te hubieras quedado donde estabas hubiéramos sido todos felices, pero no te hubiéramos visto crecer como lo estamos viendo ahorita”, dijo Derbez.

El comediante también aprovechó la ocasión para hablar sobre su serie Y llegaron de noche, disponible en la plataforma Vix de Televisa.

Además, Rojas anunció que esta semana transmitirá una entrevista con Alejandro Fernández, realizada en el palenque de Pachuca, Hidalgo.

La periodista Paola Rojas confirmó su desvinculación laboral de Televisa; se rumora que llegará a Imagen Televisión. Crédito: paolarojas, Instagram

Cabe destacar que, hace días, para anunciar su incorporación a Imagen Televisión, Paola Rojas fue recibida por Ciro Gómez Leyva en su foro, donde le preguntó en qué momento de su vida se encuentra la comunicadora.

“Estoy en un momento muy emocionante, en el que tengo una gran avidez por regresar. Cada día que estuve desconectada de la audiencia, los extrañé, así que me emociona estar de regreso y poder empezar el día juntos, informándonos juntos”, respondió Paola, quien hizo referencia al impacto emocional de la salida del aire de su noticiario matutino en Televisa en enero de 2023, pese a tener altos niveles de audiencia.