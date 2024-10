¿Galilea Montijo será participante de la siguiente temporada de La Casa de los Famosos México? Así respondió

La conductora habló de las condiciones para ser habitante de La Casa de los Famosos México (IG: @galileamontijo)

Después del triunfo de Mario ‘Mayito’ Bezares en La Casa de los Famosos México, ya se comienza a hablar sobre la tercera temporada del exitoso reality show de Televisa, por lo que en redes sociales, ya sugirieron algunas personalidades que podrían ingresar como habitantes.

Derivado de la aceptación de Galilea Montijo, como conductora del programa de Televisa, diversos internautas plantean la posibilidad de que se integre como participante en 2025, pues anteriormente fue parte de Big Brother VIP, programa del que resultó ganadora.

Estas son las condiciones de Galilea Montijo para ser participante de La Casa de los Famosos México

Además del público fanático de los reality shows, los conductores del matutino Hoy también han pensado que su compañera Galilea Montijo sería una grandiosa participante, por lo que en una reciente emisión cuestionaron a la conductora sobre si le gustaría volver a encerrarse en una casa.

“No, bueno, a mí no”, dijo en primera instancia; sin embargo, parece que rápidamente cambió de opinión al recordar el jugoso sueldo que reciben los participantes.

“Es una gran idea, una gran idea, bueno, depende de los ceros”, confesó entre risas Montijo.

(IG: @galileamontijo)

Pese a que no confirmó si será parte de la tercera temporada, dejó abierta la posibilidad de convertirse en habitante, aunque de acuerdo con información filtrada anteriormente, su sueldo como conductora de las galas es mucho más elevado que el de algunos participantes.

Este era el sueldo de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México

De acuerdo con diversos medios, el sueldo más alto para los participantes del programa de Televisa alcanzó el medio millón de pesos, pero en lo que respecta a Galilea Montijo, el sitio Ella+e dio a conocer que recibió 10 mil dólares, casi 200 mil pesos mexicanos, por su participación como conductora.

Es importante señalar que tanto el sueldo de los participantes como el de la presentadora fueron otorgados semanalmente, por lo que mensualmente sumaba a su fortuna más de medio millón de pesos.

(IG: @galileamontijo)

Cabe resaltar que, hasta ahora, la colaboradora de Hoy no ha querido hablar públicamente sobre sus ganancias económicas, pero en una reciente entrevista comentó: “Llevo veintitantos años trabajando sin parar. Sin parar. Lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y, por supuesto, a Televisa que me ha dado trabajo. Ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia, a mi mamá... y de eso yo me siento muy orgullosa”.