Así luce el primer busto en honor a AMLO, el presidente que no quería homenajes tras finalizar su sexenio

AMLO se retirará de la vida pública cuando termine su sexenio; dijo que vivirá en su casa de Palenque. (Facebook Andrés Manuel López Obrador)

Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de homenajes en diversas partes de México, a pesar de su deseo expreso de no ser venerado con monumentos o nombres de calles. En el municipio de Agua Dulce, en el sur de Veracruz, se inauguró recientemente una plaza cívica en honor a la Cuarta Transformación. La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal, Noé Castillo Olvera, quien develó un busto del mandatario en un espacio denominado Plaza Cuarta Transformación.

Durante el evento, Castillo Olvera destacó el compromiso del presidente López Obrador con los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar. Estos valores, según el alcalde, han sido fundamentales para el gobierno, consolidando una nueva era política enfocada en el bienestar del pueblo mexicano, especialmente en los sectores más vulnerables.

La plaza no solo rinde homenaje a López Obrador, sino que también incluye bustos de figuras históricas como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Francisco I. Madero. Según las autoridades locales, este nuevo espacio busca convertirse en un lugar de reflexión y reconocimiento a los valores que han marcado la historia del país.

(Captura de pantalla)

A pesar de los deseos del presidente de no figurar en monumentos, en México ya existen varias calles, vialidades y hasta colonias con su nombre. En la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Tabasco y Oaxaca, hay 11 lugares que llevan el nombre del mandatario mexicano. Incluso, las personas que viven en esas calles y colonias, la mayoría de manera irregular, cuentan con credenciales de elector expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), donde sus direcciones están registradas con el nombre del presidente.

En Coatzacoalcos, Veracruz, un asentamiento irregular lleva el nombre completo del mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y sus 300 pobladores nombraron por consenso a sus calles Beatriz Gutiérrez Müller, Cuarta Transformación y Bienestar.

El pasado jueves, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador reiteró su deseo de no ser venerado con museos, estatuas, escuelas o vialidades que lleven su nombre. “Mi familia me dice que no está de acuerdo, pero es que ahí dictó al notario que no quiero museos, estatuas, ni nombre de calles, escuelas, ni nada con mi nombre”, expresó el mandatario.

(Captura de pantalla)

La inauguración de la Plaza Cívica “La 4T” en Agua Dulce simboliza un momento histórico para el pueblo mexicano, representando el legado de un gobierno transformador que ha marcado un antes y un después en la historia del país. Castillo Olvera subrayó que el legado de López Obrador continuará con la elección de la primera mujer presidenta en la historia de México, la Lic. Claudia Sheinbaum, quien dará seguimiento a los avances logrados por el actual gobierno y continuará trabajando por el bienestar social de la nación.

“Hoy honramos a un hombre que, con convicción y determinación, ha luchado por los derechos de todos los mexicanos y ha dejado una huella imborrable en la vida de nuestro país”, declaró Castillo Olvera. Esta plaza será un recordatorio del impacto de la 4T y su líder, cuya trayectoria ha marcado un hito en la historia de México.