Gaby Rivero expone rostro y modus operandi de estafador de famosos: “Omar Fierro también cayó” | VIDEO

La actriz Gaby Rivero denunció que fue estafada. Expuso su caso y al presunto embaucador en televisión nacional. (grivero64, Instagram)

La reconocida actriz Gaby Rivero, famosa por su papel de la maestra “Jimena” en Carrusel, vivió recientemente una amarga experiencia al ser víctima de una estafa en Ciudad de México. El caso ha despertado la preocupación de muchos, especialmente después de que Rivero revelara detalles del modus operandi del estafador y la cifra de personas que ya han caído en sus engaños.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Rivero contó cómo fue abordada en un centro comercial por un hombre que, utilizando los apellidos de un ejecutivo de Televisa, logró convencerla de prestarle dinero. “El 15 de agosto estaba en Perisur comiendo con una amiga cuando un hombre se acercó. Se hizo pasar por Fernando Pérez Teuffer, utilizando el apellido para ganar mi confianza”, explicó la actriz.

El hombre, quien en realidad se llama Juan Antonio Peset Cortina, le aseguró a Rivero que había tenido un problema con su coche y que no podía pagar con tarjeta, por lo que le pidió dinero en efectivo. Aunque inicialmente la actriz no llevaba suficiente efectivo consigo, accedió a retirar siete mil pesos de un cajero automático, confiando en la relación que tenía con Ricardo Pérez Teuffer, un conocido ejecutivo de Televisa y supuesto hermano del estafador.

El engaño, una trampa bien elaborada

Rivero confesó que la persuasión del estafador fue sorprendente. “Tiene una labia increíble”, comentó, destacando que el hombre siempre usaba tapabocas, lo que dificultaba su identificación. Según la actriz, Peset Cortina ya ha engañado a varias personas utilizando la misma técnica. Uno de los afectados fue el actor Omar Fierro, quien también cayó en el engaño, aunque por una cantidad menor. “Omar Fierro me escribió diciendo que también cayó, le sacó dos mil pesos con el mismo rollo”, reveló.

La actriz Gaby Rivero denunció que fue víctima de una estafa cometida por una persona que ya le ha sacado dinero a otros artistas Crédito: De Primera Mano / YouTube

La actriz comentó que, días después, volvió a encontrarse con el estafador en las cercanías de su hogar, esta vez acompañado por una niña con uniforme escolar. Rivero lo enfrentó, exigiendo que le devolviera el dinero. “Le dije: ‘Tú me debes dinero, si no quieres que tu hija sepa a qué te dedicas, te espero aquí el lunes para que me pagues’”, relató. Sin embargo, el hombre no cumplió su promesa, a pesar de haberle dejado su identificación oficial como “garantía”.

Gaby Rivero decidió hacer pública su experiencia con el objetivo de alertar a más personas sobre los riesgos de caer en este tipo de estafas. “Esta gente te toca el corazón y te extorsiona, porque es un robo”, declaró. Además, la actriz informó que el mismo individuo ha defraudado a más de 70 personas, motivo por el cual decidió proceder legalmente para detenerlo y evitar que continúe engañando a más víctimas.

La situación ha generado un llamado de atención para que las personas tomen precauciones ante este tipo de engaños, especialmente en situaciones en las que alguien se presenta con una supuesta relación cercana o utiliza nombres de figuras públicas para ganar confianza.

Con este incidente, Gaby Rivero espera que la denuncia sirva para evitar que otros caigan en las redes del mismo estafador y que las autoridades tomen cartas en el asunto. “Quiero alertar a la gente para que no caiga”, concluyó la actriz.

Gaby Rivero es recordada por su papel en la telenovela Carrusel. (grivero64, Instagram)