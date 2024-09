Grupo parlamentario del PAN en la CDMX asegura que impugnarán la reforma ante la Suprema Corte

Pese a que ya se cuenta con el aval de 17 legislaturas, la reforma debe ser discutida en las 32. (Congreso CDMX)

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de la Ciudad de México señaló que se mantuvo congruente al votar en contra de la reforma al Poder Judicial, y aseguró que impugnará la aprobación de este proyecto ante Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En un comunicado emitido por el partido, el Coordinador de las y los Diputados panistas, Andrés Atayde Rubiolo, lamentó que la aprobación realizada el día de hoy traerá múltiples y graves consecuencias para nuestro país.

“Habrá fuga de capitales y falta de inversión; se politizará la justicia y se mermará la división de poderes; y lo peor, es que la lealtad de los jueces ya no estará en la Constitución, sino en los grupos de poder que los hayan postulado y votado”, indicó el panista, asegurando que la reforma planteada y aprobada el día de hoy en el Congreso capitalino no resolverá la falta de acceso a la justicia, no mejorará las condiciones de los Ministerios Públicos ni las Fiscalías y atenta contra la autonomía del Poder Judicial.

“Por ello, en Acción Nacional nos mantuvimos firmes y votamos en contra. El GPPAN-CDMX se declara en resistencia y ratifica su compromiso de lucha con las y los trabajadores del Poder Judicial, con las y los universitarios y con las y los jóvenes que rechazan esta reforma tóxica y que significa un retroceso para la justicia de nuestra ciudad y nuestro país”.

Pese a que ya se cuenta con el aval de 18 legislaturas, la reforma debe ser discutida en las 32. (X @Liz_SalgadoV)

Por su parte, el Vicecoordinador de los Diputados panistas, Diego Garrido, destacó que la sesión de hoy en el congreso capitalino fue un proceso legislativo viciado, turbio, desaseado e ilegal: “Amenazaron, compraron, detuvieron legisladores de oposición, utilizando todo el aparato del Estado. No escucharon a los miles de trabajadores y estudiantes, les mandaron a los granaderos. Estamos ante la hiper concentración del poder en un solo grupo político del oficialismo”,

Por su parte, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Olivia Garza, expresó que la Reforma Judicial no es un cambio al Sistema de Justicia, es una Reforma Política al Poder Judicial. Las policías, los Ministerios Públicos, las Fiscalías, los juzgados, los reclusorios, seguirán operando de la misma manera.

Finalmente, la Presidenta del PAN en la Ciudad de México, Paty Báez, anunció que tanto el Grupo Parlamentario como su dirigencia, se sumarán a las diversas impugnaciones que harán su partido a nivel nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Este proceso de aprobación estuvo plagado de vicios, violaciones e ilegalidades, y no nos quedaremos de brazos cruzados” concluyó.

Con 46 votos a favor, 20 en contra y cero abstenciones, el congreso capitalino dio luz verde a esta iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.