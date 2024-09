Poncho De Nigris desafía a Adrián Marcelo a una PELEA en la Arena Monterrey: “No voy a permitir que me falte al respeto”

El conductor participó en la primera temporada del reality y fue finalista. (Vix // IG: @ponchodenigris)

Adrián Marcelo continúa envuelto en controversia por su repentina salida voluntaria de ‘La Casa de los Famosos México 2′ y las polémicas declaraciones que lanzó en contra de sus compañeros y otras personalidades del medio artístico nacional. Tal es el caso de Poncho de Nigris (finalista de la primera temporada del reality), quien propuso arreglar sus diferencias con un combate en la Arena Monterrey.

Fue en una entrevista que De Nigris concedió para Jorge ‘El Burro’ Van Rankin donde se sinceró sobre su relación con el youtuber.

“No voy a permitir que me vuelva a faltar al respeto públicamente y ya (...) hay una competencia pendej* y hay una relación amor-odio entre nosotros. Yo, sinceramente Adrián, me gustaría... íbamos a hacer una pelea hace mucho y ahora sí que está caliente y que hay movimiento fuerte, te invito a que se acaben los rencores y las rencillas y vamos a hacer una pelea en la Arena Monterrey”.

El youtuber hizo este video para agradecer a sus fans Crédito: (Canal Telegram Adrián Marcelo)

De Nigris no compartió más detalles sobre el enfrentamiento que supuestamente acordó con Adrián Marcelo antes de que comenzara la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’; el youtuber tampoco se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que el youtuber ha lanzado algunos comentarios en contra de la familia De Nigris a lo largo de su carrera en medios, por esa razón, tendría una enemistad con el conductor.

Poncho de Nigris quería ayudar a Adrián Marcelo

En esa misma entrevista, el conductor se sinceró sobre el supuesto acercamiento que tuvo con el youtuber antes de que entrara a LCDLFM; reveló que le compartió algunos consejos, pero no los siguió.

Antes de que comenzara el reality, De Nigris apoyó a Adrián Marcelo en sus redes. (ViX)

“Yo lo conozco y me hubiera gustado que fuera de otra manera. No fue tan inteligente en este proyecto, yo sí porque he estado en tres; le dije: ‘Entra, juega con el corazón’ y entró y quiso jugar con estrategia. Antes de que entrara le dije que jugara bien, que se guiara por algunos de los grupos, que fuera de menos a más, pero entró bien riata”, contó.

“Yo quería ayudarlo para que le fuera bien y estábamos en comunicación antes, pero como que le valía madres mi punto de vista”

Finalmente, explicó que la estrategia que implementó el cuarto de Adrián Marcelo en LCDLFM no funcionó porque formaron un equipo sin conocerse.

Team Infierno (Instagram:@ponchodenigris).

“Hicieron las comparaciones con el Team Infierno y ahí fue donde se empinaron porque quisieron ser lo que nosotros, pero más agresivos y ese pedo la gente no lo vio bien. Ellos crearon al otro equipo, lo hicieron fuerte”, dijo.