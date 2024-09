Extranjera no comprende el uso de los lavaderos en Mexico y se vuelve viral: “¿Lo uso mal?”

La mujer compartió su incertidumbre acerca de la manera en que funcionan los lavaderos en México. Crédito: TikTok/@gringaenmexico

Una mujer estadounidense compartió su desconcierto ante los lavaderos que existen en los hogares en México, pues aseguró que no entiende cómo utilizarlo. Luego de pasar algunos meses en el país, la extranjera ha enfrentado diferencias culturales respecto a las costumbres, y este objeto le causó gran confusión.

Al visitar un país distinto al de origen, es común que la personas identifiquen nuevas formas de vida, costumbres y tradiciones, así como productos y alimentos típicos que pueden causar una gran sorpresa para los visitantes.

Jenna, la mujer estadounidense, compartió en la red social TikTok una de las cosas que cambiaría en el país debido a que no comprende cómo utilizarlos: “Yo sé que ustedes los mexicanos se asustan de ver tantos gringos en su país, que vienen a cambiar cosas. Te juro que no quiero cambiar nada, pero pensándolo bien, sí hay una cosa”.

Según la mujer, el diseño de los lavaderos “no tiene sentido”, pues al tener una división en la que no cuenta con una salida del agua que se puede acumular, le causa frustración debido a lo difícil que puede ser para ella.

“O sea, yo no entiendo por qué eso no es todo uno y que el agua se pueda drenar. No entiendo, a lo mejor no lo estoy usando correcto”, comentó.

Para la extranjera el área en la que se puede recolectar agua es un conflicto debido a que se debe limpiar de manera constante, por lo que aseguró que sería más fácil si estuvieran unidas y permitiera la salida del líquido.

“¿Estoy mal o lo estoy usando de manera incorrecta? No entiendo”, aseguró.

Luego de pensarlo un par de segundos, la mujer consideró que el área sin filtración puede ser utilizada para lavar la ropa y después enjuagarla y tallarla del lado contrario, pero concluyó que tampoco sería una alternativa que le parezca adecuada para utilizar esa segunda parte del lavadero.

Por su parte, los usuarios de la red social TikTok no dudaron en compartir sus opiniones respecto al video de Jenna, entre los que destacaron la forma correcta en la que se utiliza esa área de los lavaderos.

“Puedes taparlo para que no se llenen de animalitos, el diseño funciona como los antiguos”; “Algunos sí tienen desagüe en la pileta, el otro lado es para lavar la ropa a mano, la poner allí con jabón”; “Del lado izquierdo se lava, el lado derecho es para recolectar agua y enjuagar lo que lavamos”; “Compra una lavadora automática, ya nadie usa eso”; “Ya es old school ese lavadero”; “Soy mexicano y tengo la misma duda”, entre otros, fueron los comentarios.