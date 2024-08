Arath de la Torre encara a Ricardo Peralta por sus malos deseos contra él: “Seguro ya perdiste seguidores”

Así fue el enfrentamiento entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta. Foto: La Casa de los Famosos México

Luego de que Ricardo Peralta confesara que deseaba que Arath de la Torre se quedara dentro de La Casa de los Famosos México para que así fuera castigado, y que el cuarto Mar pudiera ver la grabación de ese momento, el conductor de Hoy decidió encarar al influencer y lo acorraló en solitario para lanzarle más de un dardo.

La sorpresa de Ricardo Peralta fue tal que de inmediato se volvió tendencia en redes sociales. Arath de la Torre le dijo: “No se vale negar algo que dijiste, no es de hombres. Dios es tan grande y me ama tanto que me lo puso (el video donde Ricardo dice lo que dice). ¿Sabes cómo quedaste ante el país? Como un hombre maquiavélico, que lo que quiere es torturar a un hombre y a sus hijos para que no se vean”.

Del mismo modo, cuestionó que el influencer usara la palabra torturar e incluso teorizó con pérdida de seguidores (cosa que sí ha ocurrido, pues Ricardo ha perdido más de 200 mil followers): “Pero decir vamos a torturarlo, la palabra tortura... seguramente ya perdiste muchos seguidores, yo te lo aseguro. Es maquiavélico, es de una persona que viene del mal. ¿Por qué tanto odio hacia mí?”.

Además, Arath de la Torre le recordó lo que Charly, su novio, le dijo durante la dinámica de congelados: “No entendiste a tu novio cuando te vino a decir ‘Hazle caso a Arath’. Tu comunidad promueve el amor, no el odio”.

Y añadió: “Así te quería agarrar, solo. La gente te vio ese día. Mucho gusto, Arath de la Torre, un hombre que no le tiene odio a nadie. Te deseo lo mejor, hermano. Dios me ama”.

Pocas fueron las palabras que Ricardo pudo contestar, pero cuando Arath habló de la posibilidad de haber perdido seguidores dijo “Ay, sí, me urge (...) Miedo de perder uno, dos, tres, cuatro mil seguidores, no tengo”, y cuando el conductor se despidió diciendo que Dios lo amaba, él respondió: “A mí también”. Además, aseguró que las palabras que molestaron a Arath fueron antes de la entrada de Charly a la casa.

Después del enfrentamiento, Ricardo Peralta contó todo lo ocurrido a sus compañeros de equipo en el cuarto Tierra.

La rivalidad entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre

Ambos habitantes de La Casa de los Famosos México tuvieron un encontronazo durante una gala de eliminación cuando el influencer se posicionó detrás del conductor y le recordó ciertos “comentarios desafortunados” con respecto a su expresión de género.

Esto provocó que Arath de respondiera: “Creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema de ningún sentido con nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo siempre he dicho incluso, que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Mis respetos para tí siempre y toda tu comunidad... No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio