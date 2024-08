Un estadounidense fue asesinado tras matar a familiar de un policía en Guaymas, Sonora

El sujeto es un elemento activo de la policía municipal. Foto: Fiscalía General del estado de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJE) de Sonora informó que detuvo a José Guadalupe “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Guaymas, acusado de asesinar a un ciudadano estadounidense que primero mató a tiros a uno de los familiares del agente municipal.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, quien no precisó cuándo ocurrió este doble homicidio, los hechos iniciaron en las instalaciones de un conocido club nocturno en San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora.

La autoridad destacó que el ciudadano estadounidense, identificado como Kevin Ray “N”, disparó primero en contra una tercera persona a quien mató y después huyó del lugar. La víctima era familiar del policía municipal.

José Guadalupe “N” es acusado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Foto: EFE/Daniel Sánchez MEJOR CALIDAD DISPONIBLE [MEJOR CALIDAD DISPONIBLE]

“Se presume que José Guadalupe “N” (policía municipal) persiguió al estadounidense contra quien abrió fuego, privándolo de la vida”, destacó la Fiscalía de Sonora en un comunicado.

Tras acreditar la probable responsabilidad del policía, el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue otorgada y ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes pusieron al detenido a disposición de la autoridad correspondiente.

Ahora, José Guadalupe “N”, acusado por su probable responsabilidad por el delito de homicidio calificado, se encuentra en un centro de reinserción social a la espera de que den inicio las investigaciones que la ley demanda y su situación jurídica sea determinada por los tribunales.

Caen seis sujetos armados tras despliegue de la Guardia Nacional en Sonora

Elementos de la Guardia Nacional (GN) lograron la detención de seis individuos que portaban armas largas, cartuchos y chalecos tácticos en el municipio General Plutarco Elías Calles, Sonora, esto tras el despliegue de un operativo.

Los agentes de la GN realizaron patrullajes de seguridad y prevención de delito en coordinación con elementos del Ejército Mexicano sobre un camino de terracería ubicado en el municipio antes mencionado.

(Foto: Guardia Nacional)

Personal de ambas instituciones observó a la distancia a dos sujetos armados que se encondían entre la maleza, por lo que al aproximarse a los individuos, los agentes castrenses se percataron que habían otras cuatro personas entre los matorrales, mismas que también portaban armas de fuego. Ante esta situación y para evitar un enfrentamiento, las autoridades les solicitaron que arrojaran sus armas y se entregaran.

“Al verse superados, accedieron voluntariamente y fueron detenidos”, detalló la GN. Sin embargo, no se dieron a conocer las identidades de dichos sujetos, por lo que no se tienen datos sobre sus edades y lugares de origen. Tampoco se determinó si formaban parte de un grupo criminal en particular.