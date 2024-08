Cae grupo de seis sujetos armados tras despliegue de la Guardia Nacional en Sonora

En estas acciones se aseguraron más de 680 cartuchos útiles (Foto: Guardia Nacional)

En Sonora, elementos de la Guardia Nacional (GN) lograron la detención de seis individuos que portaban armas largas, cartuchos y chalecos tácticos. Esto luego de un operativo que se desplegó en el municipio General Plutarco Elías Calles.

Como parte de la estrategia nacional de Seguridad Pública, los agentes de la GN realizaron patrullajes de seguridad y prevención de delito en coordinación con elementos del Ejército Mexicano. Las acciones se llevaron a cabo en un camino de terracería ubicado en el municipio referido.

Durante estas labores, el personal de ambas instituciones observó a la distancia a dos sujetos armados que se encondían entre la maleza. Esto llamó la atención de las autoridades, quienes se aproximaron a los individuos para preguntarles sobre su presencia en la zona.

Cuando los elementos del Ejército y la GN se acercaron a los hombres armados, se percataron que había otras cuatro personas entre los matorrales, mismas que también portaban armas de fuego. Ante esta situación y para evitar un enfrentamiento, las autoridades les solicitaron que arrojaran sus armas y se entregaran.

Seis armas alargas, seis chalecos tácticos y 40 cargadores fueron algunos de los artefactos asegurados (Foto: Guardia Nacional)

“Al verse superados, accedieron voluntariamente y fueron detenidos”, detalló la GN. Sin embargo, no se dieron a conocer las identidades de dichos sujetos, por lo que no se tienen datos sobre sus edades y lugares de origen. Tampoco se determinó si formaban parte de un grupo criminal en particular.

En estas acciones también se aseguraron seis armas largas, seis chalecos tácticos, 40 cargadores y 689 cartuchos útiles de diversos calibres. El material bélico y los detenidos quedaron a disposición de la agencia del Ministerio Público Federal en Sonora para continuar con las investigaciones correspondiente.

De acuerdo con un informe publicado por AC Consultores el pasado mes de marzo, en el estado de Sonora operan diversas organizaciones criminales, algunas de las cuales mantienen una intensa disputa por el control del territorio.

Según el reporte, el Cártel de Sinaloa es el que tiene mayor presencia en la entidad, ya que también cuenta con células que operan bajo su servicio, como Los Deltas, los cuales han sido vinculados a la facción de Los Chapitos (liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán).

En Sonora se ha registrado una fuerte presencia del Cártel de Sinaloa (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

El sábado 10 de agosto se registró la detención de Francisco Ramón, alias ‘El Ñaka’, considerad como un generador de violencia en la entidad. Este sujeto fue identificado como presunto operador de una célula (Los Deltas) ligada al Cártel de Sinaloa. Su zona de operación abarcaba la región de Caborca y Sonoyta, de acuerdo con el fiscal Gustavo Rómulo Salas.

Aunado a lo anterior, en Sonora también se tienen registros del Cártel de Caborca, organización encabezada por familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el cofundador del extinto Cártel de Milenio.