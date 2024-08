Lucero recuerda cuánto sufrió al ser cancelada por cazar animales junto a su ex novio: “Yo iba acompañándolo”

Michel Kuri invitó a su entonces novia, Lucero, a una sesión de cacería animal (Foto: Archivo)

Hace diez años, la cantante mexicana Lucero se vio envuelta en una de las mayores polémicas de su carrera cuando se filtraron fotografías de ella acompañando a su entonces novio, Michel Kuri, en una cacería. Este evento en su carrera fue recordado por la artista en una reciente entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube.

La también actriz, quien se mostró visiblemente afectada al hablar del asunto, explicó que las imágenes se divulgaron tras el hackeo de su correo electrónico, lo que generó una ola de críticas y desaprobación pública.

A pesar de admitir que no tiene afinidad con el deporte de la caza, la cantante enfrentó severas difamaciones. “Sé que el tema de la cacería es muy polémico del cual yo no soy experta; no conozco más que lo poco que he podido conocer por ser novia de una persona que practica la cacería deportiva”, reafirmó.

Lucero y Michel Kuri anunciaron el fin a su romance en julio de 2023, tras 11 años juntos.

“Una vez que salieron a la luz unas fotografías en donde yo estaba acompañando en ese momento a mi pareja a una cacería, que era una cacería profesional y se colaron unas fotografías. Yo siempre oía las historias de: ‘Me hackearon, me hackearon el mail’. Yo decía: ‘Yo creo que eso no pasa’, pues a mí me pasó y hackearon mi mail en donde yo tenía esas fotografías”, explicó la intérprete.

Yordi Rosado le preguntó sobre los momentos más difíciles de su carrera, a lo cual Lucero recordó la repercusión mediática inmediata de aquel suceso.

“Yo creo que fue muy duro también porque yo no soy cazadora, yo no practico la cacería, no conozco de eso. Yo iba acompañándolo y fue muy difícil.. Fue muy duro y, ¿cómo iba a salir a defenderme?”, confesó.

Recordó que la gente la juzgó muy duramente y hubo quienes no pudieron perdonarla por estar asociada, aunque fuera de manera pasiva, a la cacería de animales. “La gente empezó a hacer un juicio muy fuerte de que yo mataba animales y no es así”, expresó Lucero, dejando claro que solamente estaba acompañando a su pareja y no participando activamente en la cacería.

Lucero y Michel Kuri terminaron "por falta de tiempo para estar juntos" (Foto: @michel_kuri_s / Instagram)

La cacería, una práctica desconocida para Lucero

A lo largo de la entrevista, Lucero reflexionó sobre lo complejo que fue manejar la situación, dado que para ella fue un episodio desgarrador. Habló sobre cómo este tipo de episodios pueden afectar emocionalmente y dejar una huella duradera.

“Fue muy duro y, ¿cómo iba a salir a defenderme? ¿Qué digo? Tampoco es que me estoy lavando las manos, surgió una situación muy complicada en donde había gente que no me lo podía perdonar”

Sin embargo, menciona que con el tiempo ha aprendido a relajarse un poco y dejar que las cosas sigan su curso natural. “No se trata de que hagas de tripas corazón y digas: ‘Ya, me vale, que opinen lo que quieran’, porque como bien dices, sí sufrimos y sí nos la pasamos mal”, afirmó.

La actriz y cantante inició su carrera siendo conocida como Lucerito; posteriormente fue conocida como la novia de América. Foto: Cuartoscuro

“A veces como que te relajas un poquito conforme van pasando este tipo de cosas, yo creo que vas como diciendo: ‘Bueno, ahora sí que ya, ya ni modo’... sí nos la pasamos mal y sí decimos: ‘Cómo puedo resarcir esto’, pero también te muestras como una persona porque eres una persona”, recalcó.

Pese a todo, Lucero ha encontrado una manera de asimilar lo ocurrido sin permitir que defina su carrera ni su bienestar emocional.

Este episodio específico sirvió como un recordatorio de lo invasiva y despiadada que puede ser la opinión pública y los medios de comunicación, así como la persistencia de problemas de privacidad en el ámbito de las celebridades en la era digital.