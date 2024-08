De qué trata “Borderlands” la película calificada entre “lo peor del año” que estrenó en cines mexicanos

“Borderlands” quiere ser más 'Guardianes de la galaxia' que una adaptación del propio videojuego", dice una de las reseñas" (Imagen: Imdb)

Las adaptaciones a la pantalla grande han existido casi a la par del cine mismo. Hasta finales de la década de los 90, las producciones inspiradas en el mundo de los videojuegos eran escazas y en general, mal realizadas. En los últimos años, series y películas como “The Last of Us”, “Fallout”, “Arcane” y “Super Mario Bros” han logrado adaptar estos productos respetando y cuidando la esencia de las obras originales. No obstante, el estreno de “Bordelands” es considerado por muchos una regresión de tres décadas.

Desde hace tiempo se anunció que se estaba trabajando en una adaptación live-action de la franquicia de Gearbox, pero el proyecto enfrentó numerosos retrasos debido a problemas diversos y a la salida del director inicial. Después de una larga espera, el proyecto finalmente avanzó bajo la dirección de Eli Roth. Este fin de semana, ya ha estrenado en salas de cine en México.

La cinta está protagonizada por Cate Blanchett y Jamie Lee Curtis - Lionsgate

De qué trata “Borderlands”

El planeta Pandora es el rincón más extraño, caótico y peligroso del universo, donde yacen los vestigios de una antigua civilización alienígena. En este inhóspito lugar llega Lilith (Cate Blanchett), una cazarrecompensas de oscuro pasado que se ve obligada a regresar a Pandora. Su misión es encontrar un tesoro oculto en una cámara secreta.

Para lograrlo, Lilith necesita ayuda, por lo que se une a un equipo de inadaptados muy variado. Junto a ella estarán Roland (Kevin Hart), un mercenario en busca de redención; Tiny Tina (Arianna Greenblatt), una preadolescente demoledora salvaje; su robusto protector Krieg (Florian Munteanu); Tannis (Jamie Lee Curtis), una científica experimentada; y Claptrap (Jack Black), un robot con un ego desmedido. El destino del universo podría estar en sus manos, y juntos deberán enfrentar numerosos peligros y enemigos.

La película “Borderlands”, basada en la exitosa saga de videojuegos de aventura, acción y ciencia ficción de 2K Games, nos presentará a estos héroes únicos mientras se enfrentan a diversos desafíos para proteger a la niña desaparecida de Atlas.

El filme de 2024 ya se encuentra disponible en salas de Cinemex y Cinépolis (Imagen: Imdb)

Las reseñas que han destrozado la película

Entre las opiniones por parte de la crítica especializada así como el mismo público, le han dado al filme calificaciones deplorables que si bien, reconocen que es una mera película “palomera” o “veraniega”, consideran a la par que no deja de ser mala.

“‘Borderlands’ quiere ser más ‘Guardianes de la galaxia’ que una adaptación del propio videojuego. Para ello reúne a un grupo de inadaptados que ni de lejos tienen el carisma y el épico aura de perdedores del grupo galáctico de Marvel, y sus gracietas terminan siendo más estridentes que ingeniosas.” - Randy Meeks, Spinof.

“‘Borderlands’ es un desvarío total, un cúmulo de decisiones equivocadas, de nula progresión dramática y con voluntad de no gustar al público actual”. - Fausto Fernández, Fotogramas.

“En ‘Borderlands’ prácticamente no hay desarrollo de personajes ni altibajos dramáticos que mantengan el interés del espectador, incluso durante una duración tan breve. - Johny Olenksiski, New York Post.

“Las escenas de acción entrecortadas y la incorporación débil y sin vida de los escenarios y fondos de la película con los movimientos de los personajes huelen más a travesuras de posproducción que a incompetencia en el set”. - Bolge Ebiri, Vulture

“Nunca he jugado al videojuego, que existe desde hace más de una década, pero creo que es probablemente más atractivo que la película que Roth presenta aquí, a pesar de que el elenco del juego intenta que funcione”. - Pete Hammond, Deadline.

“‘Borderlands’ es puro ego. ¡Miren a estas enormes estrellas! ¡Pudimos interpretar a estos personajes incluso si no tienen sentido! ¡Los fanáticos de Borderlands aparecerán pase lo que pase! ¡Estamos lanzando el universo cinematográfico de Borderlands!” - Paul Tassi, Forbes

Algunos usuarios de Google también han expresado su opinión sobre el filme.

(Imagen: Google)

(Imagen: Google)

(Imagen: Google)

(Imagen: Google)

Hasta el momento, la película cuenta con una calificación de 10% en el portal Rotten Tomatoes, un promedio de 5 en Filmaffinity y en Metacritic cuenta con un ranking de 32.