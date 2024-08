AMLO revela que Claudia Sheinbaum se comprometió a mejorar resultados de su gobierno: “Me va a cepillar”

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México envió mensaje a AMLO (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que durante sus giras de fin de semana para la evaluación y entrega de obras pública que hace en compañía de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, los retó a que va a superarlo en relación al desarrollo del proyecto ferroviario para la reactivación de los trenes de pasajeros.

En un evento celebrado en Nayarit, durante la entrega de proyectos prioritarios y de infraestructura, el mandatario federal aseguró que Sheinbaum Pardo prometió que durante su gobierno duplicará el kilometraje de vías férreas que fueron desarrolladas en la actual administración, supuestamente se habría comprometido a construir 3 mil kilómetros para el paso de trenes para pasajeros.

El presidente recordó que con la construcción del Tren Maya y el Tren del Istmo, ambos proyectos orientados para el sureste de México, se espera que alcance un total de mil 500 kilómetros para los trenes para pasajeros.

“Una de las obras también más importantes para Nayarit va a ser el tren de pasajeros, ya me está retando porque dice que nosotros allá en el sureste vamos a construir mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros lo que es el Tren Maya, más el Tren del Istmo. Me retó me dice que nosotros hicimos mil 500 kilómetros y ella va a hacer 3 mil kilómetros. Me va a cepillar”, dijo el mandatario federal.

Claudia Sheinbaum Pardo hace un reconocimiento en la forma de gobernar

En el mismo evento, durante la participación de Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que después de varias décadas de un gobierno que supuestamente estaba enfocada en favorecer a “unos cuantos”, con la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la forma de gobernar.

Afirmó que en el sexenio de López Obrador se cumplió la promesa de “con el pueblo todo, sin el pueblo nada” y que “por el bien de todos, primero los pobres”. Ello se puede comprobar con los proyectos de obra pública que se han entregado, enlisto tres de los que fueron entregados hoy en Nayarit: la adaptación de Islas Marías a un parque, la construcción de obras pública en espacios abandonados y los sistemas de red de riego.

En relación a temas de la agenda pública, los servidores públicos no ofrecieron un mayor posicionamiento respecto a la supuesta vinculación entre el gobernador de Sinaloa, Ricardo Rocha, e Ismael ‘El Mayo’ Zambada tras una carta que asegura que habría una reunión entre funcionarios de gobierno y narcotraficantes.