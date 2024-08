Sian justificó las agresiones de Adrián Marcelo contra Gala: “Lo único que hiciste fue proteger a tu manada”

Sian agradeció a Adrián Marcelo por protegerlo ante el equipo Mar. (Captura de pantalla El 5)

Durante la madrugada del martes 6 de agosto, en La Casa de los Famosos México 2 estallaron varias peleas simultáneas entre los habitantes. Una de las más polémicas fue protagonizada por Adrián Marcelo y Gala Montes.

Ya que el youtuber agredió verbalmente a la actriz utilizando temas sensibles y relacionados con su salud mental. “Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga”, estalló el regiomontano retomando el conflicto entre la mamá de Gala y ella.

Asimismo puso en tela de juicio el diagnóstico de depresión que enfrenta la actriz. “Tu no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas”.

Las redes sociales estallaron contra Adrián Marcelo, rechazándo su comportamiento ya que habría mostrado una conducta misógina. Al día siguiente el creador contenido se disculpó con Gala Montes e hicieron las paces. Momentos previos, Adrián supuestamente comenzó a sentirse mal por lo ocurrido y de inmediato acudió su equipo a consolarlo.

Un día después de la discusión, el youtuber dijo sentirse mal por su actitud contra sus compañeras. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Sian Chong le ofreció palabras que internautas invalidaron y señalaron como una justificación a la violencia.

“De la manera que lo hiciste, haya estado bien o haya estado mal, lo hiciste para proteger a la gente que te importa. Lo hiciste por proteger, por ser el alfa de la manda y proteger a tu manada. Es lo único que hiciste. Un león nunca le pide perdón a otro león por defender a sus cachorros”, dijo Sian.

“Te entiendo, quizás cruzaste la raya en muchos sentidos pero ten presente por qué lo hiciste. estabas protegiendo a la gente que quieres. Y yo como parte de tu manada, lo único que siento es mucho agradecimiento por haberme defendido”.

Adrián Marcelo aseguró que Gala Montes no sufría de depresión. (Captura de pantalla YouTube El 5)

El actor cubano le agradeció a Adrián por haberlo defendido a como diera lugar y sin importar si lastimó o no a otros. Cabe recordar que el conflicto comenzó cuando la habitación Mar le jugó una broma a Sian y sacaron su colchón de su cama. Ante los hechos, Ricardo Peralta estalló en cólera y enfrentó a Gala y Briggitte, lo cual desencadenó el resto de las discusiones.

De igual manera, Chong terminó gritándose con Mario Bezares llevando el altercado a un punto que hizo pensar a la audiencia que en cualquier momento habría golpes. “Dijiste que ibas a jugar solo, dijiste que lo ibas a pensar. Hoy nos dimos cuenta”, señaló Mario. Por su parte, Chong comenzó a elevar la voz argumentando que el presentador ha sido descortés con él. “He tratado de cantar canciones contigo, te he preguntado de tus programas, he tratado de conectar... ¿Tú crees que es cortés decirme Cenicienta?”, arremetió.

“Mario, porque eres un huevón y no haces nada”, explotó Sian.