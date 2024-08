Venezolanos protestan contra Maduro en la CDMX

Cientos de venezolanos se manifestaron enfrente al monumento a Simón Bolívar para pedir la salida de Nicolás Maduro del poder en el país sudamericano. Crédito: X/ @El_Cooperante

Cientos de venezolanos protestaron este sábado frente al monumento a Simón Bolívar contra Nicolás Maduro, rechazando el “fraude” electoral y la situación política que se vive en el país sudamericano.

Poco antes del medio día, los simpatizantes de la oposición venezolana, con banderas y pancartas, fueron arribando al monumento del “Libertador de América”, ubicado en la Glorieta de Violeta, sobre la avenida Paseo de la Reforma; exigían la salida de Maduro del poder y el reconocimiento de Edmundo González como virtual ganador de los comicios venezolanos, que se llevaron a cabo el fin de semana pasado.

La concentración de personas, vestidas de Amarillo, Rojo o Azul, colores de la bandera venezolana, fue pacífica, y no requirió una movilización mayor por parte de fuerzas del orden público de la Ciudad de México.

Se espera que algunos ciudadanos venezolanos radicados en México se manifiesten frente a la Embajada de EU en México para seguir rechazando los resultados de las elecciones y para solicitar a los líderes mundiales que apoyen el llamado a reconocer a su candidato como el triunfador de las elecciones del pasado 28 de julio.

Los venezolanos exigen libertad y aseguran que las elecciones en su país fue fraude. Crédito: X/@El_Cooperante

El día de ayer, el Gobierno de México se pronunció respecto a las elecciones presidenciales de Venezuela, pidiendo contención y cautela en las manifestaciones, así como respeto a la soberanía popular del pueblo venezolano.

A través de un comunicado conjunto con los gobiernos de Brasil y Colombia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) felicitó a la comunidad venezolana por las elecciones del pasado 28 de julio, y expresó su solidaridad con dicho pueblo. Indicó que los tres países siguen “con mucha atención” el proceso de escrutinio de votos, y pidieron a la autoridad electoral del país sudamericano dar a conocer públicamente los resultados.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a solicitar a los líderes de otras naciones no intervenir en los resultados de las elecciones de Venezuela, además de reiterar que México no ‘elegirá bando’ porque “no es legal ni legitimo” que otros países emitan fallo a favor de algún candidato.

“Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legitimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso? (...). No se si pueda agravar, pero no ayuda, lo digo con todo respeto. Es una imprudencia”, declaró luego de darse a conocer que Estados Unidos reconoció públicamente al candidato Edmundo González como el ganador de la elección presidencial de Venezuela.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México se tiene censada a una población de alrededor de 52 948 venezolanos, sin embargo, se estima que desde 2022 existe una población de más de 100 mil personas originarias de este país, quienes ocupan nuestro país como “país de transición” en su búsqueda por una mejor vida, tratando de llegar a Estados Unidos.