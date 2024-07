Eduardo Capetillo contó el “hermoso detalle” del futuro esposo de su hija, Alejandra Capetillo, que lo conquistó

Capetillo y Biby Gaytán están felices y emocionados ante el próximo enlace (Foto nIG: @bibigaytan // @alecapetilloga)

Alejandra Capetillo, hija de los conocidos artistas Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, anunció recientemente su compromiso con Nader Shoueiry. La noticia fue compartida por la propia Alejandra a través de sus redes sociales, donde adjunto imágenes junto a su futuro esposo.

Alejandra Capetillo, de 24 años y residente en España desde hace tres años, comenzó su relación con Nader Shoueiry hace más de dos años, tras conocerse en un bar en el país ibérico. Shoueiry, de origen libanés y 13 años mayor que Alejandra, ha mantenido un perfil bajo y su cuenta de Instagram en privado.

La noticia ha generado un gran interés en las redes sociales debido a la popularidad de la familia Capetillo Gaytán, quienes formaron parte del grupo musical Timbiriche.

Alejandra y Nader se conocieron en un bar de Madrid (IG: @alecapetillo)

Alejandra, la tercera hija del matrimonio, insinuó que la boda podría tener lugar en el rancho de sus padres en Ocoyoacac, Estado de México, como sugirieron las imágenes de una boda estilo charra que compartió en sus redes.

La pareja ha mantenido en su mayoría en privado su relación, aunque Alejandra ha compartido detalles de su encuentro y desarrollo de su romance.

En un video en Instagram, Alejandra expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo y habló de la felicidad que le ha traído su compromiso.

“No puedo hablar de este tema y contenerme... yo tenía pendiente subirles un video agradeciéndoles, yo sé que nunca va a ser suficiente para agradecerles por todos sus mensajes y por toda la bonita vibra, nunca voy a poder expresar mi agradecimiento, siento que se queda corto este video dándoles las gracias, me han puesto una sonrisa, estos dos, tres días, inigualable. Han sido días con demasiada felicidad”, expresó la joven en un reciente post.

La modelo se casará con un hombre de origen libanés 13 años mayor. |Crédito: Instagram: @alecapetillo

Además de su compromiso, Alejandra reveló que la noticia coincidió con su mudanza y el lanzamiento de su marca de ropa, un proyecto en el que ha estado trabajando antes de mudarse a Madrid. “Prepárense que se viene bodorrio. Va a ser un año de planeación”, comentó en su publicación.

Eduardo Capetillo, muy sensible ante la futura boda de su hija

Ahora, en un encuentro con los medios, Eduardo Capetillo se mostró conmovido por la próxima boda de su hija y así lo expresó:

“Ando muy sensible, ¿pues cómo no? Ya estoy viejito, se me casa mi hija. Todo eso, ya en Juego de voces me balconearon de que soy muy chillón, sí soy muy chillón. Toda esta imagen que tengo de fortachón es por mi fragilidad, el que demuestra tanta entereza y hace como un show-off de tanta entereza es porque es muy frágil”, destapó.

La joven compartió una foto donde luce el anillo de compromiso que le dio su ahora prometido (IG: @alecapetilloga)

“Es uno de sus sueños de mi niña, siempre lo tuvo en el radar eso y su felicidad es la mía. Ahora que me habla y me pide que yo la ayude a organizar algunas cosas con mucho gusto lo hago. Me habla diario, con la diferencia de hora me hace madrugar un poco, pero feliz y lo que yo le recomiendo todos los días es: suelta, relájate y disfrútalo porque es un momento único en tu vida”, contó el cantante de La mujer que no soñé visiblemente emocionado.

Capetillo compartió con la prensa un detalle único que tuvo su futuro yerno con él. “Nos habla primero él, fíjate qué detalle tan hermoso, nos habla él a pedirnos permiso. Esos detalles son muy bonitos”

“No sabía ella. Cuando hablo con mi hija, nos habla y nos dice lo del anillo y nos dice ‘¿ya sabían?’ y le dije ‘hija, nos habló Nader ayer a pedirnos nuestra bendición’ y se quedó con una cara y le digo ‘eso, hija, habla muy bien de él como ser humano’”.

Alejandra realizó videollamadas con sus seres queridos para dar a conocer que su novio le dio un anilo de compromiso (Foto: Recorte)

El también actor compartió que lo único que le aconseja a la futura esposa es que ponga sus planes en manos de Dios.

“Yo le digo a mi hija todos los días que hablamos, porque hay días en que está muy feliz y muy contenta y hay días en los que está en el estrés total: suelta mija, disfruta, no te preocupes, porque al final del día, tanto en la organización de su boda, en su boda o en su relación va a acabar pasando lo que Dios quiera, no va a pasar lo que yo quiero, ni lo que ella quiera ni lo que Nader quiera, va a acabar pasando lo que Dios quiera”, expresó.