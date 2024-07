¿Presunto accidente en el AIFA? la verdad detrás del incidente | VIDEO

Ciudadano de origen español fue quien grabó los hechos, por lo que se presumió se trataba de un turista. |Crédito: X @kachoman1

A semanas de ceder el cargo como titular del Poder Ejecutivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mantiene en el ojo del huracán, no solo por la gira de transición que encabeza con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sino porque además las obras que llevó a cabo han sido severamente criticadas de cara a la investidura presidencial, tal es el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que, presuntamente, colapsó este sábado 20 de julio.

Mediante la red social X -antes llamada Twitter-, se ha viralizado un video de escasos segundos, el cual fue captado por un ciudadano de origen español quien denuncia que el techo de la terminal aérea de Santa Lucía se desplomó, aunque cabe decir, en ningún momento menciona al AIFA, sino que fueron los mismos internautas los que lo asumieron.

El pasajero graba cómo los presentes se vieron afectados por el desplome, al tiempo que se escucha una señal propia de un aeropuerto, por lo que el nombre del aeropuerto que sustituyó al el Lago de Texcoco impulsado por el expresidente Enrique Peña Nieto, de manera acelerada cobró trascendencia.

“Pero es el más Moderno del Mundo Mundial... A cada rato se le cae el techo... El CHAIFA salió bien chafa”, se lee en las redes.

En redes sociales se difundió el video que resultó ser de un aeropuerto en España. |Crédito: X @kachoman1

¿Qué pasó en el AIFA?

El pasado 24 de febrero del presente año, en redes sociales se dio a conocer un video donde parte del techo de la base aérea de Santa Lucía se cae y por lo que elementos de seguridad, se dan a la tarea de resguardar la zona para evitar afectaciones.

“Así el AIFA, cayéndose a pedazos, literal. Es el pasillo principal en el área de llegadas. Yo tomé el video hoy sábado a las 9:44 am”, escribió un pasajero.

Usuario graba el desprendimiento de una parte del techo del Aeropuerto Crédito - Fuente: @Mau_Bastien

Aunque las autoridades aclararon lo relacionado con se incidente, el que se viralizó este sábado 20 de julio no solo no corresponde al AIFA, sino que además no ocurrió en México, sino en Valencia, España.

Fue el pasado 17 de junio del presente año cuando las autoridades europeas informaron sobre el desplome del techo del Aeropuerto de Valencia, el cual generó alarmas sobre la seguridad en una de las infraestructuras aéreas más importantes del país. El incidente, cabe destacar, no causó víctimas mortales, pero resultaron heridas un total de cuatro personas.

Medios locales remarcaron que el siniestro ocurrió en una de las zonas de espera alrededor de las 18:45 horas, tiempo local, por lo que los pasajeros se vieron afectados por el derrumbe de un falso techo, lo que movilizó a las autoridades, tanto del aeropuerto de valencia como de la Guardia Civil presente en la zona.

Delfina Gómez, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Jefe de Gobierno supervisaron la estación 6 Nextlalpan del Tren Suburbano Lechería-AIFA (@delfinagomeza/X)

Bajo esa tónica, la Guardia Civil reportó que uno de los techos no se encontraba en buen estado, por lo que solo una fila de pasajeros atención la indicación de moverse de lugar, pasando a una fila más atrás sin esperarse que el techo colapsara.

El desprendimiento causó un fuerte estruendo, además de dejar una densa columna de polvo, lo que llevó a reportar que las personas que resultaron con lesiones fue a consecuencia de la caída de escombro que tuvieron que ser removidos. Momentos después se remarcó que las heridas no eran de gravedad, por lo que todos los pasajeros afectados fueron declarados fuera de peligro.

AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, la cual es la entidad pública empresarial que gestiona aeropuertos y helipuertos de interés general en España y cuyas siglas se observan en el video viral, indicó que se mantenía abierta la investigación, con el fin de deslindar responsabilidades. En tanto, el Gobierno de México al momento no se ha pronunciado por la confusión, por lo que se espera haya un pronunciamiento en adelante.