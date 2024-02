Difunden el momento del desplome del techo del AIFA: “Cayéndose a pedazos” | VIDEO

Un usuario grabó el momento del desprendimiento. (Foto: Tomada de video @Mau_Bastien)

No han pasado ni dos años desde que se inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y parte de su estructura ya se está “cayendo a pedazos”.

Así lo di a conocer un pasajero, quien mostró un video en el que se observa el momento en que se desprende parte del techo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a su arribo al país.

En el clip se puede apreciar un grupo de trabajadores, ataviados con sus clásicos chalecos de colores fluorescentes, correr para levantar algunos trozos de la parte alta del lugar, en la zona de llegada, así como el evidente hueco que queda arriba.

Usuario graba el desprendimiento de una parte del techo del Aeropuerto Crédito - Fuente: @Mau_Bastien

“Así el AIFA, cayéndose a pedazos, literal. Es el pasillo principal en el área de llegadas. Yo tomé el video hoy sábado a las 9:44 am”, dijo el usuario @Mau_Bastien, a través de su cuenta de la red social X.

Hasta el momento las autoridades de este sitio de despegues no se han pronunciado por el suceso ni por parte de las autoridades gubernamentales. Tampoco se reportaron lesionados.

Críticas contra AMLO

Ante el incidente, decenas de personas se lanzaron en contra del gobierno de AMLO, pues le llovieron críticas sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual fue inaugurado el 21 de marzo de 2022.

“No hay lesionados, gracias a que no hay pasajeros ….”; “Pero es de clase mundial, viable, moderno y tecnológico. Si se cae a pedazos pues es otro asunto”; “Como si los demás aeropuertos no tuvieran falta de mantenimiento por dios”; “Es que no inventen son soldados no expertos en la construcción qué necedad de que el estado meta las mano en todo”; “¿Pero qué no es el aeropuerto más moderno del mundo?”, fueron parte de las valoraciones que hicieron las personas en la misma red social.

Estructura cae en el Cetram Santa Martha Crédito: X @MrElDiablo8 Crédito: X @isidrocorro

Se desploma estructura del Cetram en Santa Martha

Pero esa no fue la única obra que encendió “los reflectores” y causó “alerta” en el país, pues esta mañana se registró también el desplome de una estructura del Centro de Transferencia Modal (Cetram), ubicado en Santa Marta, localidad de la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Se trata del desprendimiento de una gran pieza metálica, la cual pertenece a la obra del trolebús elevado que se realiza a la fecha en esa zona del oriente de la CDMX. La mala noticia es que el accidente provocó 6 lesionados.

Al lugar llegaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), para auxiliar a los heridos y trasladarlos a al menos dos hospitales cercanos al lugar.

Decenas de personas expresaron también su rechazo por lo ocurrido. “Eso pasa cuando haces obras chafas y las pagas como de primer nivel a los hijos y conocidos de AMLO”; “Como todas sus obras inauguradas pomposamente pero inservibles y pozos sin fondo de recursos públicos.,..”, fueron parte de las palabras de los ciudadanos para desaprobar las construcciones.