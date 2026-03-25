Top 10 Prime Video México: ‘Zeta’ encabeza el ranking de películas más vistas para maratonear

Tráiler de 'Zeta', la nueva película de Dani de la Torre protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera. (Prime Video)

Prime Video dio a conocer su lista con las películas más reproducidas de la semana en México confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno, hablando específicamente de ‘Zeta‘, ‘Sin Piedad’, ‘Cazadores del fin del mundo‘, ‘Profesión peligro‘ y muchas más.

Ranking de películas más reproducidas en Prime Video en México

Mario Casas encabeza el reparto de 'Zeta', dirigida por Dani de la Torre (Prime Video)

1. Zeta

Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia el único que ha escapado de los asesinos estuvo implicado. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta.

2. Cazadores del fin del mundo (Afterburn)

"Cazadores del fin del mundo" se mete en el top de las películas más vistas de la semana. (Prime Video)

Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

3. Sin piedad (Mercy)

Tráiler de 'Sin piedad', la nueva película de ciencia ficción de Chris Pratt. (Sony Pictures)

Una exmédica se ve inmersa en una batalla mortal por la supervivencia cuando la mafia irlandesa se hace con el control del hospital en el que trabaja. Cuando su hijo es tomado como rehén, se ve obligada a confiar en su pasado aguerrido y sus habilidades letales después de darse cuenta de que no queda nadie más que ella para resolver la situación.

4. Apocalypto

Apocalypto. (Créditos: Icon Entertainment/ Walt Disney Studios Motion Pictures)

Ambientada en la civilización maya, la idílica vida de un hombre se ve brutalmente interrumpida por una violenta fuerza invasora. Se ve obligado a emprender un peligroso viaje a un mundo dominado por el miedo y la opresión, donde le espera un final terrible. Impulsado por un giro del destino y movido por el amor a su mujer y a su familia, intentará escapar desesperadamente para regresar a casa y, en última instancia, salvar su forma de vida.

5. El engaño (The Bluff)

Priyanka Chopra y Karl Urban protagonizan un feroz enfrentamiento con espadas en una dinámica escena de acción de la esperada película 'The Bluff', capturada en un dramático paisaje costero.

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

6. Profesión peligro (The Fall Guy)

Recién salido de un accidente que casi acaba con su carrera, este doble de acción tiene que localizar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo diario. (Universal Pictures)

Es un doble de acción y al igual que todos en la comunidad de especialistas, sale volando, le disparan, se estrella, se tira desde ventanas y cae desde las alturas más extremas, todo para nuestro entretenimiento. Y ahora, tras un accidente que casi acaba con su carrera, este héroe de clase trabajadora debe seguir la pista de una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración y tratar de recuperar el amor de su vida mientras sigue haciendo su trabajo. ¿Qué podría salir bien?

7. Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune)

Good Fortune presenta un nuevo tráiler.

Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj (Aziz Ansari), un organizador de conciertos en apuros y Jeff (Seth Rogen), un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas

8. Equipo demolición (The Wrecking Crew)

(Prime Video)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

9. The Smashing Machine

Para Emily Blunt, interpretar a Dawn en "The Smashing Machine" fue liberador. (Captura de video)

A finales de los 90, el prometedor artista marcial mixto Mark Kerr aspira a convertirse en el mejor luchador del mundo. Sin embargo, también debe luchar contra su adicción a los opioides y una relación inestable con su novia Dawn.

10. Un Buen Ladrón (Roofman)

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys "R" Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse. (DIamond Films)

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys “R” Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.