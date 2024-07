“Ya cierra la boca”: Cynthia de la Vega DESTROZA a Lupita Jones tras polémicas dentro de los concursos de belleza

De la Vega fue nombrada directora regional del certamen, precisamente en sustitución de Lupita Jones, con quien tiene una rivalidad mediática. Fotos: @lupjones, @cynthiadelav

Cynthia de la Vega, quien recientemente renunció a su puesto como directora de Miss Universo México, explotó en contra de Lupita Jones de forma contundente.

Y es que, en 2011, Jones descalificó a De la Vega del certamen Miss Mundo debido a supuesta indisciplina, decisión que Cynthia atribuyó a un cambio de peso que Jones le exigió revertir en tiempo récord. Según declaraciones publicadas, la modelo aseguró que Lupita llegó a amenazarla con dañar su imagen si no renunciaba a su título de Miss Mundo.

Años después, en 2012, Sofía Aragón destapó diversas quejas contra la organización Mexicana Universal, sumándose De la Vega con revelaciones sobre las supuestas presiones y la estricta dieta que la llevaron a desarrollar trastornos alimenticios. De la Vega afirmó que Jones temía que ella ganara el certamen internacional y que ambas quedaran a la par en reconocimiento global.

Pese a todo lo anterior, cuando Cynthia fue designada como directora de Miss Universo, aseguró que no le guardaba recor a su compañera de industria.

(Foto: Getty Images // Cuartoscuro)

¿Qué pasó ahora con ambas?

Fue durante una entrevista difundida en el canal de Youtube del periodista Eden Dorantes, donde la famosa fue cuestionada sobre el tiempo en que estuvo como directiva.

“Siento que tengo derecho a guardar silencio, para mí fue una experiencia increíble el tiempo duró, yo agradezco a Dios, por eso, por darme esas oportunidades, como siempre lo he dicho, él sabe lo que pone, él sabe lo que quita y él sabe lo que hace, así que no me queda más que agradecer y desearles lo mejor del mundo también a ellas, para que puedan hacer las cosas bien, meramente eso”, explicó.

Asimismo, Cynthia no descartó que en un futuro podría volver a formar parte activa de este interesante mundo.

Tatiana Calmell, ganadora de Miss Perú 2024, será la representante de Perú en el certamen Miss Universo 2024.

“Yo estoy muy bien con la organización, yo pienso que tal vez el día de mañana, cuando mis hijos estén más grandes se den las cosas, yo a la mejor regreso, nunca sabes, la verdad, como siempre dije, yo nunca voy a hablar mal de donde yo estuve, al contrario, a todas las que se dedican al tema de certámenes de belleza, les voy a desear lo mejor para que tengan éxito”, comentó.

No obstante, cuando los reporteros le preguntaron a De la Vega qué pensaba de las críticas que Lupita Jones le hizo al dejar el puesto de directora, ella no tuvo pelos en la lengua para responderle.

“Ay Lupita... ya cierra la boca, siento que ella sola se mete el pie, creo que ella pudo haber recuperado esa franquicia, pero el hecho de que cada salga a hablar y decir hasta lo que no, la hace menos dama, no sé cómo decirlo, ¿cuáles la necesidad de tierra tierra?, enfócate a lo tuyo, que hable bien de las mujeres, que realmente las empodere y las apoye, por eso yo le sigo deseando siempre lo mejor a ella, que le vaya muy bien, y pueda sacar adelante su franquicia, sus certámenes”, concluyó.