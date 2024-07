Romina Marcos aclara por qué ‘aventó' a Karely Ruiz en los MTV MIAW 2024: “Un video no me define”

Romina es hija de Niurka Marcos. (TikTok: @romimarcos // IG: @karelyruiz.of)

Romina Marcos reapareció en sus redes sociales para aclarar de una vez por todas qué pasó con Karely Ruiz en la alfombra verde de los premios MTV Miaw 2024. Y es que varios internautas explotaron en su contra porque supuestamente aventó a la modelo de OnlyFans y se alejó sin ofrecer una disculpa. No obstante, ella tiene otra versión de los hechos.

“Lo que sucedió con Karely fue un accidente, fue un error si quieren llamarlo, fue algo que pasó sin querer. No me di cuenta en ese momento, no me di cuenta al día siguiente, incluso me di cuenta cuando vi el mismo video, ahí me di cuenta cuando tropecé con ella. No la empuje, ni la aventé ni la envidio ni tengo absolutamente nada en contra de Karely”, contó en TikTok.

Karely Ruiz sí sintió el empujón, pues reaccionó de inmediato y su gesto quedó grabado porque justo en ese momento se encontraba dando una entrevista. (X)

Según la influencer, empujó accidentalmente a Karely Ruiz mientras intentaba cruzar al otro lado de la alfombra verde en un espacio muy limitado debido a la cantidad de personas que se encontraban en el lugar. Incluso, aseguró que no se percató de lo sucedido hasta que vio el video viral.

“Estábamos en una alfombra con mucha gente las dos y, al yo querer saludar a una amiga, sin querer tropecé con ella, eso fue lo único que pasó. No me di cuenta, no lo supe, si hubiera sentido le hubiera pedido una disculpa”.

Asimismo, la hija de Niurka Marcos explicó que no se percató del incidente porque es una persona distraída.

La influencer contó su versión de los hechos TikTok: @romimarcos

Romina Marcos enfrenta críticas

En ese mismo video, la influencer enfrentó a quienes la criticaron en redes sociales por su accidente con Karely Ruiz.

“Soy una persona que recibe mucho hate, constantemente la gente opina sobre mí, sobre mi cuerpo, lo que hago (...) Aunque he aprendido a sobrellevar este tema del hate, no siempre es fácil porque soy un ser humano y hay veces que cruza esa línea y empieza a afectar”, dijo.

Es media hermana de Emilio Osorio.

Romina Marcos aseguró que ya comenzó a trabajar este tema con ayuda psicológica y gracias a ello logró entender por qué en algunas ocasiones le afectan las opiniones negativas y su constante cambio de personalidad a cambio de validación.

“Un video de unos segundos no me definen como persona (...) Al yo siempre buscar la validación del exterior, al no entender por qué me pasan este tipo de cosas, pues empiezo a alejarme de mí y de quien soy yo para poder quedar bien”, declaró y aseguró que no está dispuesta a seguir haciéndolo.