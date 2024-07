Esposo de Kimberly La Más Preciosa le compra un cocodrilo como mascota y recibe fuertes críticas

La pareja causó indignación por la exótica compra (Foto: Archivo)

Oscar Barajas y su esposa Kimberly La Más Preciosa, conocidos influencers, están en el centro de una controversia tras presentar a un cocodrilo como su nueva mascota en un video viral.

La adquisición del animal ha generado críticas y preocupación entre sus seguidores y expertos en bienestar animal, quienes consideran la decisión riesgosa e inapropiada.

En el video publicado en YouTube, Barajas explica que el cocodrilo era una sorpresa para su esposa, argumentando que Kimberly Irene también compra cosas que a él no le parecen, como perros, lo que no convenció a muchos usuarios.

“Amigos, vamos a darle una sopresa a Kimberly, quédense hasta el final del video. Va a estar chingonsís*mo, no se despeguen de aquí. Como ustedes ya saben, me gustan mucho lo que son las mascotas, ahorita me estoy obsesionado bien feo con todos los animales del agua”, dijo Oscar al inicio del clip que ha causado indignación.

El influencer admitió que por un momento sintió "remordimiento", pero decidió seguir adelante con la sorpresa (Foto: Instagram)

Las redes sociales se llenaron de comentarios condenando la tenencia de un animal salvaje en un entorno doméstico.

Los críticos enfatizan que los cocodrilos son animales potencialmente peligrosos y no son adecuados como mascotas, no importando que el animal parece muy joven aún.

Además, cuestionan la legalidad y ética de mantener un cocodrilo, citando el posible fomento del tráfico ilegal de animales exóticos.

Algunos usuarios destacaron que mantener a un cocodrilo requiere permisos especiales, frecuentemente difíciles de obtener debido a las regulaciones protectoras de la especie.

Las duras críticas a Óscar Barajas por comprar un animal exótico

“Muy mal! esos no son mascotas solo fomentan el tráfico ilegal de animales”, “Y por qué la cinta en su boquita ???? Mejor no lo tengan. No son animales domésticos”, “Pero cuánta ignorancia hay en esta gente !!”, “Y según no tienen dinero… Ya no saben en qué gastar”, “Un llamado a Profepa a rescatar ese animalito”, “Con tantos perros y gatos por adoptar y deciden taparle la boca con adhesivo a un animal que debería estar libre”, son algunos de los comentarios al respecto.

Sin embargo, en algún punto del video, Barajas admitió sentir remordimiento por su decisión y consideró la opción de devolver al animal, que, según contó, le costó casi cinco mil pesos.

No obstante, optó por continuar con la sorpresa, que no fue bien recibida por la integrante del grupo de influencers conocidas como “Las Perdidas”.

En Instagram, la pareja mostró al cocodrilo, desatando aún más reacciones negativas.

La pareja, ya conocida por anteriores controversias, enfrenta nuevamente el escrutinio público por lo que muchos consideran una muestra de imprudencia y falta de consideración por el bienestar animal y la seguridad personal.

Las redes sociales han sido un campo fértil para opiniones divididas, en su mayoría negativas, acerca de esta última decisión de Oscar Barajas.