Celos profesionales, infidelidades y una maldición: el matrimonio tóxico de la primera chica Bond con una leyenda de Hollywood

La pareja se conoció en Roma y contrajo matrimonio en 1949. (Getty Images)

El matrimonio entre Linda Christian y Tyrone Power, celebrado en 1949, fue uno de los más comentados en Hollywood. Ella, una belleza mexicana y él, un galán del cine, formarían una familia “de película”.

Sin embargo, detrás de la fachada glamorosa, la relación estuvo marcada por una serie de escándalos que no solo afectaron su matrimonio, sino que también dejaron una profunda huella en su entorno familiar, generando tensiones y dificultades que acompañaron a la pareja a lo largo de los años.

Celos profesionales, infidelidades y una serie de desgracias que afectaron a su familia, creando un telón de fondo tumultuoso en sus vidas.

La vertiginosa relación de Linda Christian y Tyrone Power

Un autógrafo fue el pretexto perfecto para que la chica Bond se acercara al galán de Hollywood. (Getty Images)

El matrimonio se conoció en un hotel en Roma, donde se encontraban los dos hospedados. Christian quería un autógrafo del galán para su hermana, la también actriz mexicana, Adriana Welter, por lo que consiguieron su número de suite y le marcaron por teléfono.

“Ella tomó el teléfono y preguntó por la suite donde está hospedado. Él dijo “venga, tómense un trago”. Yo le dije que no tomaba, el dijo, bueno, fumen un cigarrillo, yo le dije que no fumaba. Él me dijo que fuera por el autógrafo de mi hermana. Fuimos a la habitación y cuando abrió todas las campanas empezaron a sonar, nos gustamos enseguida y, de inmediato me propuso matrimonio”, comentó Linda en una entrevista realizada por el presentador estadounidense Skip E. Lowe en 1993.

El actor estaba casado en aquella época con la estrella de cine francesa Anabella; no obstante, eso no impidió que se comprometiera con Christian y firmara el divorcio el mismo día de su boda, el 27 de enero de 1949, según Vanity Fair.

La luna de miel transcurrió en un auto que recorrió Italia, Austria y Suiza. La pareja quería formar una familia lo más pronto posible; sin embargo, sufrió la trágica pérdida de tres hijos: dos varones y una niña, en distintos lugares del mundo, incluyendo Francia, México y Filipinas.

Se cree que Christian tuvo que pausar su carrera para continuar con el intento de quedar embarazada. El 2 de octubre de 1951 nació Romina Power y Taryn Power vino al mundo el 13 de septiembre de 1953, un par de años después.

Linda aspiraba a trabajar junto a su esposo, cuya carrera en el mundo del espectáculo estaba más consolidada. Sin embargo, en 1953, le ofrecieron a Power los papeles protagónicos de la película “From Here to Eternity” (De aquí a la eternidad), pero rechazó la oferta.

En el mismo año iban a protagonizar Mississippi Gambler pero Universal propuso a otra actriz, Piper Laurie. “Ella es una muy buena actriz, pero no había química entre ella y Tyrone. Fue una decisión de negocios y él cedió. “Podría haber sido una mejor película con nosotros dos”, mencionó la actriz.

Christian percibía que su matrimonio impedía el avance de su carrera, en parte debido a las dificultades que enfrentó inicialmente para tener un bebé sano. “Estuve embarazada casi todo el tiempo de nuestro matrimonio”, comentó en una ocasión.

La imposibilidad de concebir rápidamente no fue lo único que fracturó la relación. En 1954, Linda participó en el musical Athena, donde hizo el papel de la prometida del actor Edmund Purdom.

La actriz asistió a la misma escuela que la esposa de Purdom, la bailarina Anita Philips, por lo que pronto las dos familias se hicieron muy unidas e incluso fueron de vacaciones. Según The Telegraph, Linda reconoció en sus memorias, publicadas en 1962, que había tenido un romance con su compañero.

En el mismo libro Linda acusa a su ex esposo de haberle sido infiel en varias ocasiones. Además, Vanity Fair menciona que cuando lo enfrentó por faltar a su matrimonio él le sugirió que hiciera lo mismo.

Algunas de las famosas con las que había tenido romances fueron Janet Gaynor; Loretta Young, con quien protagonizó varias películas; Jane Wyman; Gene Tierney, Claudette Colbert y Judy Garland, de quien se cree que estuvo embarazada pero se sometió a un aborto.

El matrimonio, irreparablemente dañado, se separó en 1956. Linda solicitó el divorcio citando la “crueldad mental” de su marido.

La maldición de los Power

La familia Power ha pasado por muchas desgracias, algunas nunca aclaradas. (Wikimedia Commons)

La impactante muerte de Tyrone Power en 1958, a causa de un infarto fulminante mientras se encontraba en pleno rodaje de “Solomon and Sheba” (Salomón y la reina de Saba), dejó a su familia y al mundo del cine en estado de shock. Este evento trágico marcó el inicio de una serie de infortunios que parecieran perseguir a los Power.

Ariadna Welter, cuñada de Tyrone y hermana de Linda Christian, también experimentó una vida llena de altibajos, culminando en un triste final. La actriz quien decidió consolidar su carrera en el cine mexicano, sufrió complicaciones de salud causadas por cirrosis que la mantuvieron en un estado delicado durante años.

Recordada por sus actuaciones en películas como La muñeca del diablo, Ensayo de un crimen, El vampiro y El secreto de una mujer, la actriz murió el 13 de diciembre de 1998 esperando un trasplante de hígado.

El infortunio continuó con la hija menor de Linda Christian, quien había seguido los pasos de sus padres en la actuación, falleció en 2020 tras una larga batalla contra la leucemia.

La familia se vio envuelta en un misterio aún sin resolver: la desaparición de Ylenia Carrisi, nieta de Linda Christian. Ylenia, hija de Romina Power y el cantante italiano Albano Carrisi, que desapareció en 1994 en Nueva Orleans bajo circunstancias misteriosas.

Aunque hay algunas pistas que podrían esclarecer el destino de la chica, como el testimonio de un guardia de un acuario que aseguraba que Ylenia se había arrojado al río Mississippi, los padres no pensaban lo mismo de lo que le había pasado a su hija.

Según Vanity Fair, Al Bano creía que estaba muerta y, para Romina, seguía viva y estaba retenida por alguien en contra de su voluntad.