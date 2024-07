Vecinos de Tlalpan alertan que Six Flags México busca talar árboles para instalar un nuevo juego mecánico

Six Flags México ha causado una nueva polémica. Foto: Cuartoscuro

Vecinos de la alcaldía Tlalpan han denunciado en redes sociales la supuesta intención de la famosa empresa de parque de diversiones, Six Flags México, de supuestamente talar 150 árboles como parte de un nuevo proyecto, situación que ha generado controversia y reacciones contrastantes.

Aparentemente, la empresa Six Flags México está realizando una “consulta vecinal” para informar sobre la tala de árboles, según una imagen compartida por la cuenta de X @TlalpanVecinos. En la publicación se puede ver una carpa de color blanca en donde se puede leer: “Proceso de consulta vecinal roller coaster type a, módulo informativo, Six Flags México”.

La denuncia menciona que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) ya ha aprobado el proyecto y el “proceso de consulta” sólo es un mero trámite para informar a la población de lo que se hará.

Al respecto, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) respondió a los internautas que han expresado su preocupación, sugiriéndoles que presenten su denuncia formal a través de su página de internet.

Carpa de consulta ciudadana de Six Flags México. (X/@TlalpanVecinos)

Los módulos informativos de esta consulta han sido vistos frente a la sucursal Chedraui Ajusco, en la carretera Picacho, así como en el Bosque de Tlalpan.

Al ser cuestionada en X, la alcaldesa de Tlalpan, la perredista Alfa González, explicó desconocer la situación, pero se comprometió a investigar si existía información oficial en las áreas correspondientes.

Las reacciones en redes sociales están divididas. Algunos usuarios se oponen a la tala, mientras que otros consideran aceptable la supuesta promesa de Six Flags de plantar 1,500 árboles en compensación. No obstante, aún no se ha clarificado en qué área específica se realizaría la tala.

Un usuario expresó preocupación por la localización del parque, recordando que Six Flags se encuentra cerca del Parque Nacional Bosques del Pedregal, sugiriendo que las áreas protegidas no deberían ser objeto de intervención alguna. Otro se cuestiona la responsabilidad ambiental de la empresa y la permisividad de las autoridades.

Respuesta de Alfa González sobre la supuesta tala de árboles que busca hacer Six Flags México. (Captura de pantalla)

Hasta el momento, ni Six Flags México ni la SEDEMA han emitido un comunicado oficial al respecto. El parque de diversiones tampoco ha dado difusión en sus redes sociales a la consulta ciudadana que está realizando.

El tipo de juego mecánico que se instalaría será una “Roller Coaster Type A”, que es una clasificación utilizada en la industria de las montañas rusas para referirse a las atracciones que están diseñadas principalmente para ofrecer una experiencia extrema, con elementos como caídas pronunciadas, curvas cerradas, y alta velocidad.

Este tipo de montañas rusas suelen tener una estructura de acero o madera y pueden incluir inversiones, como rizos y bucles. Las “Type A” se distinguen por estar destinadas a un público que busca emociones fuertes y adrenalina.

Desmantelan Aquaman Splash para nueva atracción

Aquaman Splash desmontado. (TikTok: The Coaster Zone)

En redes sociales circulan imágenes y videos que especulan sobre el cierre de la icónica atracción acuática Aquaman Splashdown en Six Flags México. Los usuarios comenzaron a compartir contenido donde se observa el presunto desmantelamiento de la atracción, lo que ha llevado a creer que se retirará del parque de manera permanente para dar paso a una nueva roller coaster.

En varias plataformas, especialmente TikTok, se mostraron videos en los que se aprecia cómo las vías de descenso del carrito han sido retiradas, avivando las teorías sobre una renovación. Además, en las grabaciones se pueden ver algunos elementos de metal que se asemejan a las vías de una nueva atracción, incrementando la especulación entre los internautas.

Six Flags México, considerado uno de los principales centros de entretenimiento del país, atrajo la atención ante la posibilidad de estos cambios. La marca ha mostrado cautela en sus canales de comunicación y no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto.

El entorno de entretenimiento se ha vuelto más competitivo este año tras la apertura de Aztlán Parque Urbano, por ello, el parque de origen estadounidense buscaría renovarse y ofrecer nuevas experiencias para mantener el interés y la lealtad de sus consumidores.