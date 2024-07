Reportan la muerte de dos policías municipales de Cotija, Michoacán, tras ataque armado

Los policías que murieron en el enfrentamiento fueron identificados como Osvaldo B. y José Antonio P. (Foto: EFE/Ivan Villanueva)

En el municipio de Cotija, Michoacán, se registró un enfrentamiento armado entre autoridades municipales y un grupo de civiles, el cual dejó un saldo de dos policías muertos y otros dos heridos.

Los hechos ocurrieron en un punto de revisión de la carretera Cotija-Quitupan, el miércoles 3 de julio. En ese lugar, elementos de la Policía Municipal realizaban patrullajes de vigilancia, cuando fueron agredidos por sujetos armados.

Reportes preliminares indican que los agresores viajaban a bordo de cuatro camionetas tipo pick-up. Cuando observaron la presencia de los uniformados, abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra, lo que generó un intercambio de balas.

El cruce de fuego ocasionó que dos policías murieran y otros dos resultaran con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que tuvieron que ser trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

En el primer semestre de 2024 se registraron cinco policías asesinados en Michoacán (Foto: EFE/Juan Carlos Cruz)

Ante esta situación, personal de la Guardia Civil y del Ejército mexicano arribaron a la zona del ataque. Sin embargo, cuando llegaron al lugar los agresores ya habían huido hacia rumbo desconocido. Por ello, hasta el momento no se tienen registros de personas detenidas.

Aunque la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal no han emitido un comunicado al respecto, los policías que perdieron la vida en este episodio violento fueron identificados como Osvaldo B. y José Antonio P., según reportes de Milenio.

Registros de la organización Causa en Común señalan que en el primer semestre del año en curso, en Michoacán se reportó el asesinato de cinco policías (cuatro de ellos en Pátzcuaro y otro en Tangamandapio).

Durante ese periodo, los estados que concentraron el mayor número de policías asesinados fueron Guanajuato (30), Estado de México (17), Chiapas (10), Jalisco (10) y Nuevo León (10).

(FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO)

Tras el asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, registrado a principios de junio, hay incertidumbre en el Cabildo para asumir el cargo de presidente municipal interino. Esto debido a la situación de inseguridad que se percibe en la región.

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), María del Refugio Cabrera Hermosillo, reconoció que no hay certeza de que Pablo Aguilar Barragán (presidente municipal electo en Cotija) vaya a rendir protesta como edil.

“Vino el alcalde electo a recoger su constancia, Juan Pablo Aguilar, pero están muy callados. Yo he querido hablar con él, pero será que hay mucha interferencia y no me he podido comunicar con él. Hasta ahorita no ha dicho que no, pero tampoco ha dicho que sí”, señaló Barragán en conferencia de prensa el pasado 3 de julio.

En ese sentido, instó a las autoridades federales a reforzar la seguridad en el municipio y restablecer el estado de derecho, ya que es considerado como un “foco rojo”.