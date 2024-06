Samuel García presume jornada electoral “en paz” en Nuevo León

El gobernador mandó mensaje a una hora de que cierren las casillas (X/@samuel_garcias)

A una hora de que se cierren las casillas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que la jornada electoral ha transcurrido en paz y confío en que así cierre el ejercicio democrático este domingo 2 de junio.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el militante de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que ja sido un bien día y aprovechó para instar a la población a salir a votar, ya que recordó que éstas cierran en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro).

“Ha sido un buen día. La jornada ha transcurrido en paz y estoy seguro de que cerraremos así. Quiero aprovechar para decirte que si aún no has ido a votar, no pienses que no alcanzas, el horario de las elecciones es de 8 a.m. a 6 p.m., PERO, si llegas a formarte incluso a las seis con cero minutos, el INE NO va a cerrar la casilla hasta que la última persona formada ejerza su derecho a votar”, puntualizó la tarde del domingo.

Samuel García informó cómo va la elección en Nuevo León (X/@samuel_garcias)

No obstante, puntualizó que las casillas no cerrarán si todavía hay gente formada en la fila, situación que tomó para rememorar que el voto es un derecho y que la ciudadanía es la que tiene e sus manos la fuerza para cambiar la situación del país, así como de la entidad.

“Así que no hay excusas: salgamos todas y todos a votar. En nosotros está el cambio, y nosotros decidimos hoy el Nuevo León que queremos en el futuro”

Previo dicho mensaje, el mandatario presumió en un video que no se ha presentado ningún incidente de seguridad, pese a que se retrasó el arranque de algunas casillas. Ante esto, mandó un mensaje a los jóvenes para que “se arranquen” a votar y recordó que toda la población tiene derecho a votar.