Políticos votando en elecciones de México 2024 EN VIVO: Álvarez Máynez emite su voto, mientras Sheinbaum y Gálvez esperan en las filas

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, lleva 40 minutos en la fila para votar La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México emitirá su voto en San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan

De acuerdo con las encuestas, la aspirante de Morena lidera las intenciones de voto. Foto: Facebook/Claudia Sheinbaum Pardo

No hay plazo que no se cumpla. Este domingo 2 de junio se llevan a cabo las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, no sólo porque hay más de 20 mil puestos en juego, sino porque por primera vez México podría tener a una mujer presidenta. Esto si todo se desarrolla tal cual lo indicaron las encuestas, quienes arrojaron que en los primeros lugares se encontraban Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz.