Qué grupos criminales operan en Tláhuac e Iztapalapa, alcaldías donde hallaron un crematorio clandestino

La alcaldía Tláhuac e Iztapalapa tiene gran presencia de grupos criminales. (Foto: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

La tarde del martes se realizó un impactante hallazgo en la Ciudad de México: restos humanos y un crematorio clandestino en un terreno baldío en la zona oriente de la capital, según informó Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras del estado de Sonora.

Flores, en una publicación en su cuenta de X, detalló el hallazgo: “Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Al parecer desde hace mucho tiempo han estado quemando cuerpos aquí (...) Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio”.

El terreno, ubicado entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, es conocido por sus altos niveles de pobreza y la presencia de grupos criminales. La búsqueda fue motivada por un aviso anónimo relacionado con personas desaparecidas y llevó al descubrimiento de este crematorio que, según indicó Flores a Milenio Televisión, ha estado operando por más de cuatro años.

La madre buscadora aseguró que en el lugar se encontraron restos humanos y todo tipo de indicios que hace suponer que es utilizado desde hace mucho tiempo Crédito: @CeciPatriciaF

Los esfuerzos realizados por el colectivo se dieron sin la presencia de autoridades y continuaron hasta el martes, cuando localizaron el crematorio aún emanando humo, lo que sugirió una actividad reciente. Además del crematorio, se encontraron prendas de vestir de mujeres y niños, fotografías, identificaciones oficiales y hasta una muñeca.

Tras la divulgación de estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció la apertura de una investigación preliminar basada en un reporte criminal.

El comunicado del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación para la Delincuencia de Alto Impacto (FIPEDE) indicó que se solicitó la colaboración de especialistas de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales para examinar el área en búsqueda de evidencia, a la espera de informes detallados que esclarezcan los descubrimientos. Además, se ha asignado a agentes de la Policía de Investigación (PDI) la tarea de realizar entrevistas a potenciales testigos y localizar grabaciones de cámaras de seguridad próximas al lugar.

En el lugar había identificaciones oficiales, prendas de vestir y hasta una muñeca. (Captura de pantalla/@c4jimenez)

La institución también señaló que, en consideración a las familias que están en busca de sus familiares desaparecidos, se proporcionará más información sobre los hallazgos una vez se hayan confirmado sus características específicas.

Ceci Flores comunicó que la investigación continuará el miércoles con el apoyo de las autoridades.

“Las autoridades vendrán, y seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podían haber restos y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien”, dijo la activista a través de sus redes sociales.

¿Qué cárteles operan en esta zona?

En la Ciudad de México, las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa se han convertido en focos rojos debido a la operación de diversos cárteles y grupos delictivos que buscan controlar actividades ilegales como el narcomenudeo, extorsión, secuestro, entre otros.

Las operaciones y disputas de cárteles en estas demarcaciones se han documentado a través de informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por el grupo Guacamaya.

En Tláhuac, la presencia de organizaciones criminales ha sido una constante preocupación para los habitantes y las autoridades. Entre los grupos más destacados se encuentra el Cártel de Tláhuac, organización dedicada principalmente al narcotráfico, homicidio, extorsión, secuestro y robo de vehículos. Este cártel, identificado como una escisión de los Beltrán Leyva y fundado en 2012, ha mantenido una influencia considerable en la zona.

Mapa del narcotráfico en CDMX (Foto: Sedena)

Aparte del Cártel de Tláhuac, operan en la alcaldía grupos como Los Maceros, liderados hasta su detención en 2021 por Agustín López Robles, y Los Rodolfos, quienes aumentaron su influencia tras la caída de “El Ojos”, líder de la organización principal. Otros nombres como La Ronda 88 y Los Gastones también emergen en el panorama delictivo de Tláhuac, apuntando a una disputa territorial entre facciones criminales, incluyendo enfrentamientos con La Familia Michoacana.

Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la capital, no es ajena a esta problemática. Según informes de inteligencia, nueve grupos criminales operan en esta zona, incluyendo al CJNG y el Cártel de Tláhuac. Los Rodolfos y Los Tanzanios son mencionados específicamente, indicando una actividad criminal que abarca desde el narcomenudeo hasta la explotación sexual, pasando por secuestros y extorsiones.

La disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa por el control de la Ciudad de México ha tenido repercusiones en Iztapalapa, donde se señala incluso una alianza entre el CJNG y el grupo Anti Unión para consolidar operaciones en varias alcaldías, incluyendo esta.

La situación en ambas alcaldías refleja la compleja red delictiva que afecta a la Ciudad de México. Las autoridades continúan sus esfuerzos por detener a miembros de estos cárteles y desmantelar las operaciones criminales que impactan negativamente en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.