¿Cuándo te puede dar trombosis por la vacuna contra covid de AstraZeneca? Alejandro Macías, zar de la influencia, explica los riesgos

El zar de la influenza Crédito: Twitter Alejandro Macías

El infectólogo Alejandro Macías Hernández, conocido por ser el zar de la influenza en México, utiliza constantemente sus redes sociales para explicar las enfermedades, virus y medicinas que han surgido en los últimos años, entre ellas las vacunas contra el coronavirus o covid-19, las cuales esta semana volvieron a tomar relevancia luego de que la empresa AstraZeneca reconoció que su biológico puede ocasionar efectos secundarios graves como la trombosis.

En su cuenta de X, antes Twitter, el especialista destacó que el desarrollo de trombosis causada por biológicos de AstraZeneca “no es nada nuevo” e incluso es un efecto secundario que también provocan otras vacunas contra covid-19, como las creadas por Jonhson & Johnson y Cansino, así como la Sputnik.

No obstante, puntualizó en que la trombosis grave es un fenómeno muy raro, pues estima que se reporta un caso por cada 100 mil personas que aplicaron alguna vacuna de adenovirus.

“Recientemente han demandado a la compañía AstraZeneca por el desarrollo de trombosis en los años anteriores en algunos pacientes. No es nada nuevo, ya se sabía eso desde el 2021, AstraZeneca había aceptado que eso puede ocurrir.

“Pero es que es un fenómeno muy raro de todas las vacunas de adenovirus, no solo la de AstraZeneca, también la de Jonhson & Johnson, Cansino y la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, pero es un fenómeno muy raro, es un caso de trombosis grave por algunos cientos de miles, uno por 100 mil, no sabemos bien al cantidad pero si podemos decir que es muy raro”, afirmó en un video.

¿Cuándo puede aparecer la trombosis por tener la vacuna contra covid de AstraZeneca?

El zar de la influenza hizo un llamado a no generar pánico entorno al efecto secundario de la vacuna, pues resaltó que el biológico solo puede causar una trombosis durante las semanas posteriores a su aplicación.

Es decir, los pacientes que se vacunaron con AstraZeneca no pueden sufrir una trombosis años después de que recibieron la dosis, no algún otro efecto secundario derivado de la misma.

“Y actualmente hay que quitar el pánico, no va a pasarle nada a quien alguna vez se puso una de estas vacunas, cuando ocurre una trombosis, que es un fenómeno muy raro, ocurre en las semanas posteriores a la vacuna, no varios años después, no pasa nada”, concluyó.