¿Podría haber un sismo fuerte en México tras temblores en Taiwán, Ecuador y Chile? Esto explicó geólogo

¿Habrá un fuerte temblor en México? (Foto: Cuartoscuro)

Recientemente han ocurrido diferentes sismos importantes en varios lugares del mundo, entre ellos, tuvo lugar un movimiento telúrico en Taiwán, Ecuador y Chile, razón por lo que se ha especulado sobre la probabilidad de que ocurra uno en México.

Durante las primeras horas de este miércoles 3 de abril tuvo lugar un sismo de magnitud 7.4 en la costa este de Taiwán, el cual derrumbó edificios, provocó la muerte de al menos nueve personas y dejó a cientos de heridos, además de que hubo alerta de tsunami en la zona sur de Japón por olas de hasta tres metros de altura.

Ocurrió un fuerte sismo en Taiwán REUTERS/Walid Berrazeg

Un temblor sorprendió a los habitantes de las costas de Ecuador después de que se presentara un sismo de 5.1 grados que afectó a varios pobladores del lugar. Por medio de redes sociales, usuarios que radican en el país informaron que el movimiento sísmico se sintió fuerte y que objetos en sus hogares se cayeron del lugar en el que se ubican.

En Chile, un sismo con magnitud de 5.1 sacudió a la ciudad de Cobquecura este miércoles 3 de abril, pero eso no fue todo, pues a las 10:51 de la mañana, otro movimiento se registró en la zona. Esta vez a 20 kilómetros al este de Concepción, región del Biobío, con una magnitud de 5.2.

Debido a los sismos que se han suscitado en las últimas horas, en redes sociales diversos usuarios han externado su preocupación sobre la probabilidad de que un sismo importante tenga lugar en México en las próximas horas o días, por lo que el geólogo, Alejandro Mendéz Salazar, egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) refirió a Infobae México sobre la posibilidad de que esto ocurra.

Se ha especulado sobre la probabilidad de un sismo fuerte en México Foto: X@AlcCuauhtemocMx

¿Podría haber un sismo de gran magnitud en México?

El geólogo, Alejandro Mendéz Salazar, informó que México se encuentra en una zona geológicamente activa, por lo que la posibilidad de un sismo devastador siempre está latente.

Al mismo tiempo, el especialista dio a conocer que los sismos que han estado ocurriendo en diversos puntos del mundo han sido mera casualidad y no tienen relación con lo que pueda o no pasar en México, pues no hay reportes previos que pudieran precisar que el evento ocurriría en tiempos cercanos.

Alejandro Mendez detalló que hasta el momento no hay indicadores que expresen sobre la probabilidad de que un sismo fuerte suceda en México; sin embargo, el experto llama a siempre estar alertas ante cualquier situación relacionada con movimientos telúricos.

La posibilidad de un sismo fuerte siempre está latente (Imagen Ilustrativa Infobae).

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Es importante saber cómo actuar en caso de que ocurra un sismo, por lo que el Gobierno de México compartió por medio de su sitio web algunas recomendaciones que deben seguir en caso de que se presente un temblor.

Lo que se recomienda es lo siguiente:

- Conservar la calma y ubicarse en la zona de seguridad.

- Alejarse de objetos que puedan caer y de ventanas.

- En caso de estar en un automóvil, lo que se recomienda es estacionarse y alejarse de los edificios, árboles de gran altura y postes.

Una vez que el sismo haya terminado, lo que se puede realizar es:

- Revisar el hogar para cerciorarse de que todo está bien.

- Utilizar el teléfono sólo en caso de emergencia.

- No encender cerillos o velas hasta asegurarse de que no haya fugas de gas.

- Mantenerse informado por medio de medios oficiales y no difundir rumores.

- Es importante mantenerse alerta debido a que pueden presentarse réplicas.