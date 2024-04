Caso Camila: alcalde de Taxco, pide la renuncia del secretario de Seguridad, Doroteo Vázquez

Familiares y pobladores de Taxco, Guerrero, se dieron cita para dar el último adiós a la “Princesa Camila”, menor de ocho años asesinada en días pasados en la localidad por dos presuntos secuestradores. El caso ocasionó que pobladores lincharan a los detenidos, lo que ocasionó el fallecimiento de una mujer debido a los golpes. (FOTO: CUARTOSCURO)

Mario Figueroa, alcalde de Taxco, Guerrero solicitó la separación del cargo del actual titular de la Secretaría de Seguridad, Doroteo Eugenio Vázquez, debido a que este último señaló que el feminicidio de Camila habría sido culpa de su propia madre.

Las declaraciones del alcalde fueron retornadas por el periodista Enrique Campos durante la tarde del 1 de abril. Mario Figueroa pidió que Eugenio Vázquez ya no esté en el cargo luego de que el funcionario señalara como culpable del feminicidio Camila a la madre de la menor.

Y es que el pasado jueves 28 de marzo Eugenio Vázquez dijo al medio Foro TV: “Hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo pues debo de vigilarlo, aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña y sin las medidas de seguridad pertinentes porque ella refería que la persona que falleció era amiga de ella”.

Los hechos ocurrieron pese a la presencia de policías municipales y militares (Crédito: Cuartoscuro)

Ante las declaraciones del funcionario, la madre de la menor respondió que no fue su responsabilidad. “No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija y no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe; o simplemente confié en su amiga”.

De igual manera, el medio referido entrevistó al alcalde de Taxco sobre la solicitud de destitución de Doroteo Eugenio Vázquez.

“Obviamente no puedo tener a esta persona por ese comentario, porque prácticamente nosotros nos sentimos responsables como gobierno municipal, de que no hubo coordinación con el gobierno estatal y con el federal”, declaró Figueroa al periodista Enrique Campos.

Buscan que FGR atraiga el caso

En dicha entrevista Mario Figueroa también aseguró que el encargado de seguridad en Taxco, hizo su trabajo, debido a que fue capturado el taxista implicado en el caso, además fue puesto a disposición del Ministerio Público. “Hizo todo bien, lo que ya no hizo bien fue ese comentario”.

Camila, de 8 años, salió a jugar a casa de una amiga y horas más tarde fue encontrada muerta (Foto: Especial)

Además, el alcalde de Taxco aseguró que buscarán que la Fiscalía General de la República (FGR) retome el caso del feminicidio de la menor Camila. De igual manera el mandatario señaló que el linchamiento de la mujer fue resultado de que no se liberó de forma rápida la orden de aprehensión y de cateo, hablo de una “respuesta tardía”.

Durante la entrevista con Enrique Campos, Mario Figueroa aclaró que él aún no señala a alguien como culpable y que buscan que las autoridades competentes sean las que determinen quiénes no hicieron su trabajo.

Horas antes y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina del lunes 1 de abril que se revisará si la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero debe investigar, pues hasta el momento las averiguaciones son responsabilidad de las autoridades locales.

José "N" fue vinculado a proceso un día después de su captura (Foto: Especial/Fiscalía Guerrero)

El pasado 28 de marzo fue detenido por las autoridades José “N”, dicho sujeto es identificado como el presunto feminicida de Camila, mientras que un día después el hombre fue vinculado a proceso.

“En seguimiento a la carpeta de investigación por los lamentables hechos registrados en Taxco de Alarcón, la Fiscalía de Guerrero informa que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José “N” por el delito de feminicidio de una menor de edad”, anunciaron las autoridades.

Además de José fueron capturadas otras dos personas, el pasado 30 de marzo la Fiscalía de Guerrero informó sobre el arrestó de Axel “N” y una persona de la que no se reveló su nombre debido a que es menor de edad. Ambos sujetos casi fueron linchados por los pobladores al supuestamente estar implicados con el feminicidio de Camila.