Tecate Pa’l Norte 2024 Minuto a Minuto En VIVO

¡Llegó el día!

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El Tecate Pa’l Norte 2024 está aquí con un gran abanico de artistas que desde diversos frentes y géneros complacerán no sólo a los melómanos regiomontanos, sino a muchos mexicanos (y extranjeros) que se dan cita en Monterrey para vivir lo mejor de la música.