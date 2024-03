¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 29 de marzo desde casa?

El conductor cumplirá 51 años en mayo. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Este viernes 29 de marzo, Daniel Bisogno cumple tres semanas de recuperación en casa. El conductor se encuentra bajo tratamiento médico luego de que fue operado de emergencia por complicaciones relacionadas con una infección pulmonar. También recibe terapia psicológica (por la muerte de su madre) y física (debido a que perdió fuerza en sus músculos tras permanecer varias semanas inmóvil en el nosocomio).

Tanto los conductores de ‘Ventaneando’ como los seres queridos de Daniel Bisogno han procurado compartir información sobre el estado de salud del también actor, sin embargo, en redes sociales no han parado de circular fuertes rumores al respecto.

Por esa razón, Daniel Bisogno decidió terminar con todas las especulaciones que existen sobre su vida privada y lo hizo a través de una videollamada que se transmitió en vivo en ‘Ventaneando’. El presentador de televisión aseguró que actualmente se encuentra en proceso de recuperación en su casa, bajo muchos tratamientos y su progreso ha sido constante, por lo que espera regresar al programa muy pronto.

Daniel Bisogno lleva 21 días fuera del hospital, donde permaneció en cuidados intensivos durante casi un mes, tras desarrollar una infección pulmonar. Foto: Pati Chapoy, YouTube

“Afortunadamente logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente con un 85 por ciento de movilidad, porque como estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado (...) Estoy tomando terapias diario, ya nada más llegan y me despiertan con la sobada de pie y vámonos y todo el día me tomo dos o tres, para avanzar rápido”.

‘El muñeco’ aprovechó esa oportunidad para aclarar que estuvo 19 días inmóvil en una camilla del hospital porque estaba intubado, pero desde que sus médicos decidieron retirar los sedantes, ha procurado hacer sus actividades básicas sin ayuda.

“Estamos en un muy buen momento ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy y miren que me he hecho no sabe usted cuantos estudios, no hay número, por eso luego dicen que si me ven en el hospital en tal lado, estudio tras estudio para hasta ahorita todo está bien”, dijo.

El conductor no compartió más información al respecto, por lo que se desconoce cuándo retomará sus actividades profesionales. No obstante, aseguró que sólo regresará al programa de espectáculos de TV Azteca cuando sus médicos le den autorización.

¿Cuál fue la última publicación de Daniel Bisogno en redes?

El intérprete se ha mantenido lejos de redes sociales durante estas tres semanas que lleva en casa, sólo publicó unas fotografías de su hija Michaela, quien lo fue a visitar. Cabe recordar que Daniel lleva cinco años divorciado de la madre de su niña, Cristina Riva Palacio.