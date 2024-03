Estado de salud de Daniel Bisogno hoy 24 de marzo: toma tres terapias para recuperar su movilidad

(captura de pantalla/Ventaneando)

Cada día hay más posibilidades de ver el regreso de Daniel Bisogno a Ventaneando. El presentador de 50 años de edad continúa mostrando avances notables en su recuperación, a 15 días de haber obtenido el alta médica para seguir con cuidados médicos en casa.

‘El Muñe’ afrontó una doble prueba de vida en febrero pasado. La primera semana de ese mes fue ingresado de urgencia a un hospital al sur de la Ciudad de México a causa de una infección pulmonar que minó severamente su salud durante varios meses. El 24 de febrero, tras salir del coma inducido al que fue inducido porque no podía respirar por sí solo, la madre del comunicador, Araceli Bisogno, falleció a causa de una infección general relacionada con secuelas del Covid-19.

De acuerdo con versiones de periodistas como Ana María Alvarado, la larga estadía en el hospital y el impacto del deceso de su madre, influyeron para que Daniel Bisogno solicitara el alta voluntaria, la cual le fue otorgada el 8 de marzo.

Justamente dos semanas después de su egreso del centro hospitalario y tras ser divulgado un audio donde le agradecía a Pati Chapoy por el apoyo que le brindó durante su crisis de salud, Daniel Bisogno reapareció públicamente el 22 de marzo, durante un enlace para Ventaneando donde, sin perder el humor, dio detalles sobre su estado de salud y avances de su recuperación desde su casa.

Daniel Bisogno ha recuperado 85% de movilidad

Visiblemente delgado, pero como lo anticipó previamente, con un aspecto mejor al que se espera que tenga una persona que estuvo un mes hospitalizado, Daniel Bisogno volvió a aparecer en Ventaneando.

Feliz de ver a sus compañeros, ‘El Muñe’ agradeció a cada uno de ellos por ser sus portavoces durante el tiempo que estuvo en convalecencia: “Estoy muy bien Pati, la verdad es que hay una gran mejoría ya estoy aquí en la casa. Ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo con la única verdad que es la que da Ventaneando”, dijo.

A dos semanas de ser captado saliendo en sillas de ruedas del nosocomio, el presentador dio una buena noticia: “Afortunadamente, logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente con un 85 por ciento de movilidad”.

El conductor habló sobre su estado de salud Ventaneando

Toma hasta tres terapias al día

Bisogno profundizó sobre el tratamiento que sigue en casa y sobre los objetivos que se han planteado sus doctores durante las primeras semanas:

“No se movió el cuerpo durante 19 días, entonces a partir de ahí la movilidad se puso difícil, ya con las terapias que estoy tomando diario, ya nada más llegan y me despiertan con la sobada de pie y vámonos a la terapia y todo el día me tomo dos o tres, para avanzar rápido”, indicó.

Contrario a versiones de periodistas que aseguraban que el comunicador estaba sumergido en una profunda depresión por la muerte de su madre, Bisogno mostró que su característico sentido del humor está intacto: “Estamos bien, vamos a salir de esta y todavía queda Daniel Bisogno para rato, así que, que no inventen, no señores, aquí estoy y estamos muy bien. Ya quiero estar ahí haciendo de las mías. Nada más para que no se les olvide que ahí ando”.

Incluso, antes de despedirse de la audiencia comparó su situación con la de la primera actriz Silvia Pinal, quien en temas de salud también tuvo un cierre de 2023 e inicio de 2024: “He tenido más ingresos que Silvia Pinal durante el año pasado. Mira, tengo más portadas que Ninel Conde y más ingresos que Silvia Pinal al hospital, no cualquiera”.

Usuarios de redes sociales y celebridades de la farándula mexicana como René Franco celebraron la mejoría y reaparición pública de Daniel Bisogno, quien aclaró que volverá a Ventaneando cuando sus doctores le indiquen que está en condiciones de hacerlo.