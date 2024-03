Hijo de José Ramón revela a qué empresa llegará Pepe Segarra tras renunciar a Televisa

Pepe Segarra renunció a Televisa, revelan a qué empresa llegará (Crédito: IG @pp.segarra)

Después de 42 años en Televisa, Pepe Segarra renunció a la empresa. Fue por medio de redes sociales que dio a conocer que ya no será más un colaborador de TUDN, con ello las emisiones de “Los Tres Amigos” con Enrique Burak y Antonio de Valdés se acabaron.

Sin dar mayores detalles de los motivos o cuál es su nuevo proyecto para su carrera profesional, José Vicente Segarra se limitó a agradecer el cariño del público y los años en los que estuvo en la televisora de Chapultepec, ya que desde los años ochenta inició su carrera en los medios en los pasillos de Televisa Deportes.

Sin embargo, en cuanto el narrador de beisbol compartió la noticia sobre los cambios que hará, en redes sociales revelaron cuál sería su nuevo destino.

Pepe Segarra se va de Televisa (X/ @pepesegarra)

¿A dónde se va Pepe Segarra tras renunciar a Televisa?

Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, se encargó de ventilar la nueva empresa a la que llegará Pepillo. Debido a que el periodista de ESPN ha confirmado los recientes cambios que han tenido las televisoras deportivas —como la incorporación de David Faitelson y André Marín a TUDN—, en esta ocasión le tocó hablar de Pepe Segarra.

De acuerdo con lo que publicó el hijo de Joserra, la nueva empresa que contrató a Pepe se trataría de Fox Sports. Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter (ahora X) que compartió la exclusiva.

Horas después de que Pepillo compartió su salida de Televisa, Juan Pablo dio a conocer el nuevo destino del experimentado comentarista deportivo, el cual sería en la televisión privada. Tras más de cuatro décadas de colaborar en espacios de televisión abierta, a los 69 años de edad iniciaría un nuevo camino en los medios, pero ahora en la cadena de tv privada.

De manera breve le deseó éxito en esta nueva etapa que está por iniciar, así lo detalló en su publicación:

“En otra primicia del draft de comentaristas, Pepe Segarra deja TUDN, para incorporarse a Fox Sports. Éxito a Pepe”.

Pepe Segarra salió de TUDN y revelan que llegará a Fox Sports (X/@JuanPabloFdz)

Y es que, cuando Pepe Segarra compartió su decisión sobre renunciar a TUDN, no explicó la razón de su partida; sin embargo, en redes sociales se habla que Fox Sports le habría dado la oportunidad de volver a narrar la MLB luego de que TUDN dejó de transmitirlo.

Al momento que el especialista en NFL informó sobre su salida, solo expuso lo siguiente:

“Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen”.