JC Chávez deseó feliz Año Nuevo a su hijo Julio

Julio César Chávez aseguró que no puede apoyar a su hijo debido a que vive en los Estados Unidos (Cuartoscuro)

En el marco de las celebraciones de fin de año, personalidades del deporte y el espectáculo han aprovechado para enviar mensajes a sus seguidores y seres queridos. Quien no se quedó atrás fue Julio César Chávez, quien a través de un video se refirió, de nueva cuenta, a su hijo Julio con un mensaje polémico.

Por medio de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, el exboxeador y campeón mundial difundió una publicación titulada “Para todo México”. Aunque en los primeros segundos dedicó un mensaje a sus seguidores, en los instantes siguientes habló sobre la situación de su primogénito.

“Lo único que les quiero decir es que les deseo un feliz año nuevo para todos y decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Dios te bendiga, hijo. Ojalá y Dios quiera que te caiga un rayito de luz. Deja de decir tantas pendej*das por favor”, expuso al cierre de su video.

El gran campeón mexicano aceptó que su hijo no se ha recuperado del todo de sus adicciones (Cuartoscuro)

En el video grabado y publicado desde la ciudad de Tijuana, Baja California, el Gran Campeón Mexicano aclaró que la relación con su hijo sigue siendo ríspida. Incluso, aseguró que, al residir en los Estados Unidos, no le es posible ayudarlo, pues teme tener problemas con la ley.

“Hola, México. Les deseo un feliz año nuevo para todos. Que Dios los bendiga. Respecto a mi hijo Julio, la verdad es que todas las cosas que ha dicho, donde sigue ofendiendo y lastimando a su esposa, a mí, a todas las pendej*das que dice. La gente me pregunta que por qué no lo ayudo, pero las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel. Es como un secuestro”, expuso.

En los años más recientes, el hijo del Gran Campeón Mexicano se ha ubicado en el centro de las críticas. A través de sus redes sociales solía revelar detalles en torno a su vida personal, aunque un día dejó de tener apariciones de manera repentina, pues fue ingresado a una clínica para encaminar un proceso de rehabilitación.

El Gran Campeón Mexicano envió un mensaje a su primogénito con motivo de fin de año. Crédito: X/@Jcchavez115

¿Cuándo podría ser el regreso de Julio César Chávez Jr. a los cuadriláteros?

Después de haber ingresado a rehabilitación por su problema con el consumo de sustancias, Julio César Chávez Carrasco volvió a los entrenamientos con la consigna de volver a entablar una pelea profesional.

Incluso, durante su asistencia a una pelea entre Devin Haney y Regis Prograis en diciembre de 2023, fue cuestionado sobre su estado de salud por las presuntas adicciones que ha padecido. En dicho espacio, aseguró sentirse bien e, incluso, adelantó que su regreso a los ensogados podría tener lugar en el primer bimestre del año 2024, sin dar a conocer el nombre de su rival.

“Estoy bien. Voy a pelear en enero o febrero, así que estoy listo. Por supuesto. Estoy saludable, estoy bien ¿sabes? (se ha dicho) mucha mierd* en torno a mí, pero todo es... Estoy aquí, estoy aquí, así que será una gran pelea”, dijo en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Boxing King Media.

Mauricio Sulaimán felicitó a Chávez Jr. por regresar al box y dio cuenta de su buen estado de salud (X/ @wbcmoro)

A pesar de sus declaraciones y del entusiasmo que llegó a demostrar en torno a su regreso a los cuadriláteros, el hijo del Gran Campeón Mexicano no dio a conocer detalles sobre la sede o rival, así como el día preciso en que acontecería su regreso. De igual forma, a pesar del paso de los días, tampoco ha dado a conocer detalles sobre la reyerta.

La última vez que Chávez Jr. se montó en un cuadrilátero fue el 18 de diciembre de 2021, cuando venció a David “Pantera” Zegarra por una decisión unánime que generó controversia.