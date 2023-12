“Estoy bien”: JC Chávez Jr. anunció su regreso a los cuadriláteros en 2024

Chávez Jr. anunció su regreso en 2024 (Instagram/ @jcchavezjr)

Luego de haberse alejado de los cuadriláteros durante el año 2023, Julio César Chávez Jr. ha reaparecido en las semanas más recientes para desmentir los rumores que circularon en torno a su estado de salud. Al respecto, en su intervención más reciente ante los medios habló sobre la fecha en que volverá a pisar un cuadrilátero para entablar su siguiente pelea.

Después de haber presenciado la victoria de Devin Haney en contra de Regis Prograis, Julio César Chávez Jr. se tomó tiempo para responder una serie de preguntas en una breve entrevista que se difundió en el canal de YouTube conocido como Boxing King Media. En el espacio, aseguró sentirse bien y confirmó una pelea en el primer bimestre de 2024.

“Estoy bien. Voy a pelear en enero o febrero, así que estoy listo. Por supuesto. Estoy saludable, estoy bien ¿sabes? (se ha dicho) mucha mierd* en torno a mí, pero todo es... Estoy aquí, estoy aquí, así que será una gran pelea”, expresó ante los micrófonos del canal de YouTube.

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. estuvo internado en un centro para tratar su problema de consumo de sustancias (@jcchavezjr)

Y es que en los meses más recientes se han difundido diversos rumores en torno a la salud del hijo del Gran Campeón Mexicano. La mayor parte de ellos ha tenido como común denominador el presunto problema con el abuso de sustancias, situación que incluso lo habría llevado a recibir ayuda en centros especializados.

De hecho, durante su asistencia a la 61 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), realizada en Uzbekistán en la segunda semana de noviembre, Julio César Chávez fue cuestionado acerca del estado de salud de su hijo. En el espacio aceptó que el Junior no gozaba del mejor estado de salud y aclaró las dudas que, en ese momento, existían al respecto.

“A la vez un poco triste, todos sabemos del problema de Julio, mi hijo. Desafortunadamente ha sido una y otra caída, ha sido muy triste para mí, muy difícil, pero siempre dando la cara. Espero que mi hijo diga que ya, porque está perdiendo todo. Mi hijo lleva muchos años con ese problema. No ha querido entender y está pagando el precio. Ya perdió el boxeo, se le está yendo la familia y se le está acabando todo, lo mismo que a mí me pasó”, declaró.

Rumores que fueron desmentidos por Julio César Chávez reportaron que Chávez Jr. tuvo una crisis de salud mental y habría estado en un hospital psiquiátrico (IG/jcchavezjr)

Julio César Chávez reapareció en un video entrenando

Días después de que el Gran Campeón Mexicano diera a conocer la declaración acerca del estado de salud de su hijo, en las redes sociales se dio a conocer un video de Chávez Carrasco durante un entrenamiento. El material habría sido documentado en su hogar, desde donde estaría preparando su regreso a los cuadriláteros.

Durante la escena donde dio a conocer algunas combinaciones y golpes con velocidad, se pudo escuchar que los realizó al ritmo de la canción conocida con el nombre de “Nueva vida”, interpretada por el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, en alusión al cambio en el estilo de vida que pretende llevar a cabo para encaminar su regreso a los cuadriláteros.

La última pelea de Chávez Jr. fue en 2021 contra David Zegarra

Hasta ese momento no se había dado a conocer si había una pelea en los planes del excampeón mundial de boxeo. En ese sentido, no fue sino hasta su asistencia a la pelea entre Devin Haney y Regis Prograis cuando confirmó que en los primeros dos meses del año 2024 sostendrá una reyerta con un rival que no ha dado a conocer.

¿Cuándo fue la última pelea de JC Chávez Jr.?

La última vez que Julio César Chávez Jr. se montó en un cuadrilátero para encarar una pelea profesional fue el 18 de diciembre de 2021 contra David “Pantera” Zegarra. En aquella ocasión, el hijo del Gran Campeón Mexicano venció por decisión unánime, aunque el resultado fue controversial.