Éste es el motivo por el que Santiago Giménez decidió defender la camiseta de México

Santiago Giménez decidió por México sobre Argentina (IG @berna.0104)

Santiago Giménez se ha posicionado en la actualidad como uno de los delanteros que se perfila para protagonizar el cambio generacional en la selección mexicana. Su talento ha maravillado en la Eredivisie con el Feyenoord, así como entre la afición al tricolor, pero su destino pudo haber sido diferente y jugar para la selección nacional de Argentina, su otra nacionalidad.

Durante una entrevista realizada por Hugo Sánchez en la cadena ESPN, el hijo del Chaco Giménez recordó que pudo haberse decidido por defender los colores de la camiseta albiceleste. No obstante, reveló el motivo por el que decidió apegarse a las convocatorias del conjunto tricolor desde las divisiones inferiores.

¿Por qué Santiago Giménez decidió jugar para la selección mexicana?

En su intervención, Giménez recordó que cuando tuvo la oportunidad de incorporarse a las divisiones con límite de edad en los 20 años, se le presentaron dos opciones en el panorama. La primera consistió en volver a su país de origen, aunque la segunda de ellas tuvo que ver con mantenerse en el país y continuar con su carrera futbolística.

El hijo del Chaco Giménez es uno de los delanteros más prometedores en la actualidad de la selección mexicana de futbol. @futpicante

“En un momento, en la sub20, tenía la opción de ir a la selección argentina sub20 o ir a la selección mexicana sub20 y ahí fue cuando yo tuve que decidir. Hice una cosa que creo que fue lo correcto. Dije que no iba a pensar en qué me conviene más o pensar en el futuro, simplemente voy a decidir con el corazón”, expresó.

En ese momento, la decisión ignoró por completo sus raíces en la nación de Sudamérica. Por ello, apeló al sentimiento de pertenencia que creció a raíz de que estableció su residencia permanente en México y llegó a la conclusión de que sentía mayor atracción en interés por pertenecer a la selección mexicana de futbol.

“Cuando me pregunté eso en el interior fue cuando yo decidí por México, porque la realidad es que yo me siento más mexicano que argentino. Yo soy argentino de nacimiento, pero yo llegué a México a los dos años, entonces toda mi vida fue en México y yo me hice mexicano a través de que a los dos años ya estaba viviendo en México, ni siquiera me acuerdo cuando yo vivía en Argentina”, recordó.

El delantero mexicano es uno de los mejores en la actualidad (EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN)

La decisión lo puso en el panorama de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). A la par, Giménez continuó desarrollando su carrera en el club donde su padre se consagró como uno de los mayores ídolos en la historia y comenzó a escribir su propia historia con el equipo de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Su buen funcionamiento lo ubicó en la órbita de algunos combinados en todo el mundo. De hecho, después de haber roto la sequía de títulos con el equipo de La Noria, aceptó una oferta del Feyenoord, donde su adaptación fue la mejor posible para catapultarlo a la élite de los Países Bajos y convertirse en un personaje clave para el campeonato de su equipo.

Santiago Giménez anotó gol cuando ganó la Copa Oro (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

La negativa de Gerardo Martino de llevarlo al Mundial de Qatar 2022, aún cuando el estratega le había confirmado su permanencia en la lista final, le negó la posibilidad de ubicarse en una de las mejores vitrinas del mundo. Sin embargo, su permanencia en el Feyenoord continuó siendo satisfactoria para casi convertirse en campeón de goleo durante su primera temporada en el continente europeo.

Con 22 años de edad, Santiago Giménez se ha convertido en el delantero mexicano más prometedor, por lo que en el futuro a corto plazo podría dar el salto a alguna de las ligas más competitivas en el mundo como España, Italia o, incluso, Inglaeterra.