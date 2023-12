“La muerte me la Pelayo”: famosos recuerdan a Rosita Pelayo en su funeral; ¿qué pasará con los restos de la actriz?

Falleció Rosita Pelayo a los 64 años por complicaciones de cáncer de cólon (Cuartoscuro)

Con una trayectoria de 42 años en el ambiente artístico mexicano, Rosita Pelayo falleció este sábado 16 de diciembre del 2023 a sus 64 años tras una complicación derivada del cáncer de cólon que padecía.

“Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres. En breve informaré donde y cuando será los servicios fúnebres”, así lo escribió Jorge Zamitis, periodista y amigo de la actriz que brilló en proyectos como Cachún- cachún-ra-ra y La fea más bella.

Ya hace unos días, Zamitis había confirmado en Ventaneando que Rosita “llevaba tres semanas con la quimio y radio, todo iba bien, pero se le comenzó a complicar (...) empezó a tener un poco de sangre y decidimos traerla al hospital”, por lo que los médicos se alarmaron respecto a una úlcera interna y deshidratación severa en la actriz.

Pelayo había estado luchando también contra diversas afecciones, como la artritis reumatoide degenerativa y la parestesia. Se conoce que Pelayo murió en el hospital antes de ser nuevamente intervenida para retirarle tres tumores.

Actriz enfrentaba otras afecciones, incluyendo artritis reumatoide y parestesia (Cuartoscuro)

La noticia del fallecimiento de la actriz, quien hasta hace unas semanas permanecía activa con su programa Pelayito y en la boca y su monólogo No soy lo que soñé, ha conmovido a sus colegas, amigos y admiradores, quienes la recuerdan como una mujer llena de carisma y talento.

Personalidades como Lupita Sandoval, Sylvia Pasquel, Maria Sorté, Gerardo Gozález y Alexandra Beffer pudieron despedirse de Rosita Pelayo en su agonía, según lo han relatado tras el deceso de la locutora y actriz.

Este domingo 17 de diciembre y desde las 23:00 horas del sábado 16, los restos de Rosita están siendo velados por su familia y algunos compañeros que acudieron a la funeraria García López, en la colonia Juárez, en CDMX para despedir a la actriz de comedia.

Colegas y admiradores lamentan su partida, recordándola como talentosa y carismática

“Más de 40 años de años, muchas vivencias, trabajo, películas, programas, giras. Una mujer talentosa, excelente bailarina, gran amiga. Venía ahorita haciendo la cuenta de toda la gente de Cachún que se ha ido, son 10 en total. Allá arriba hay otra prepa”, dijo a la prensa el actor Pepe Magaña visiblemente conmovido, quien recordó que hace unos días Rosita acudió a verlo actuar en la pastorela Los pastores al averno.

“No me imaginaba ya que hubiera avanzado la enfermedad. Se le combinó todo”, agregó.

Alma Gómez Fuentes 'Cositas' y Alejandra Ávalos también la mentaron el deceso de Pelayo (@AvalosAle/X)

“Fuimos muy cercanos, fue como mi hermana. Años de risa, de trabajar juntos en Desde Gayola, de irnos a cenar, de ir al teatro, de ver nuestras obras, de acompañarnos sobre todo cuando empezó con la artritis, del cáncer después...Me tocó estar con ella cuando le aplicaron los santos óleos, todavía estaba viva, la tomé de la mano y le dije que se fuera a la luz, que ya había acabado su misión. Y fue muy curioso porque salí del cuarto y me olió a gardenias y a los tres minutos murió”, dijo por su parte Horacio Villalobos.

A la funeraria también acudió Ana Martin, quien expresó “Yo a Rosita la conocí desde chiquita y siempre quiso ser actriz, siempre amó el medio, una mujer fuerte, linda, hermosa, una mujer que es un ejemplo porque no conoció la envidia. No conoció el ‘yo soy’ sino que con todo mundo tenía palabras de amor”.

Se realizará una misa de cuerpo presente y cremación el domingo 17 de diciembre (Cuartoscuro)

Por su parte Marcos Valdés compartió “Algo que era impresionante era que, pese a lo que estaba viviendo, la artritis reumatodide, hacía su programa Pelayito y en la boca en YouTube con una alegría impresionante, la veías cómo trataba de agarrar una galleta, de contestar su teléfono, y hacía un esfuerzo bárbaro”.

Así mismo, Jorge Zamitiz, compartió que para Rosita, el tema de la muerte siempre fue una posibilidad latente. “Hasta el lunes ella estaba haciendo bromas, aprendí de ella a ver la vida de buen humor. Lo de la muerte fue un tema que platicamos, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, ella estaba consciente de que tenía una enfermedad también como la artritis, ya sabía que se complicaban las cosas y ella dijo que no le tenía miedo a la muerte. ‘A mí la muerte me la pelayo”, decía ella.

Se conoce que a las 16:00 horas de este domingo se ofició una misa de cuerpo presente por parte del sacerdote José de Jesús Aguilar y a partir de las 17:00 horas se cremará el cuerpo de la recordada actriz, de quien hasta ahora se desconoce qué destino tendrán dichas cenizas.