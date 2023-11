“Este no es el momento”: Luis Donaldo Colosio reaccionó a la precandidatura de Samuel García

Samuel García y Luis Donaldo Colosio se consideran buenos amigos. Crédito: Cuartoscuro

El alcalde de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo estar preocupado por la polarización que México vivirá durante las elecciones de 2024. En esa línea, reiteró que este no es su momento, ni el del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, para buscar la Presidencia de la República.

En una reciente entrevista con Código Magenta, el también emecista señaló que la precandidatura de García Sepúlveda le ha causado conflicto, y aseguró que él mismo se lo ha expresado.

“Tengo sentimientos encontrados y se lo he dicho. Samuel es mi amigo; es más es hasta mi compadre. Mariel, su hija, es mi ahijada, y con esa confianza yo sí le dije que al igual que mi persona yo creo que este no es el momento: no es nuestro momento”, expresó.

Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas. (Foto: Twitter / @samuel_garcias)

Cabe recordar que Colosio Riojas era una de las principales figuras para ir por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), junto al mandatario neolonés. Sin embargo, en septiembre de 2023, el funcionario rechazó participar en el proceso al asegurar que no es el momento adecuado y que le falta madurar.

Por su parte, Samuel García decidió seguir sus aspiraciones y, tras registrarse para la precandidatura del partido naranja el pasado 12 de noviembre, la consiguió. Ahora es el único precandidato de MC a la Presidencia de 2024.

¿Qué opina Colosio Riojas de la gestión de Samuel García?

En la misma entrevista, Colosio Riojas señaló que García Sepúlveda ha tenido una gestión “agridulce” al no saber manejar la política interior, pero destacó que administrativamente ha hecho bien las cosas.

“Sí, hay una crisis política, pero administrativamente está haciendo bien las cosas, Nuevo León está viviendo un muy buen momento”, dijo.

Por ello, afirmó que si García Sepúlveda desea convertirse genuinamente en el próximo líder del Ejecutivo, lo apoyará. “Yo sé que es su deseo y está en su legítimo derecho”, agregó.

Samuel García en el arranque de su precampaña presidencial. Foto: REUTERS/Daniel Becerril

El presidente municipal también reconoció que, a sus 35 años, Samuel García ha logrado manejar bien la política exterior.

“Si bien en sus funciones de política exterior ha hecho un extraordinario trabajo con la atracción de inversiones históricas, y con la consolidación de un corredor económico que cada vez es más fuerte (…), la cuita más grande de este gobierno es no haber podido es manejar una adecuada política interior”, expresó.

Bajo ese tenor, aseguró que Nuevo León enfrenta “un franco estado de ingobernabilidad en muchos aspecto críticos”.

“La gente no merecemos eso, queremos mucha más madurez. Que dejen de rasgarse las vestiduras por cualquier cosa, que se ofenda por todo; a ver, maduren, carajo, y por favor déjense de payasadas”, comentó.

Colosio Riojas rechaza buscar la Presidencia en 2030...de momento

Por otra parte, al ser cuestionado sobre su futuro político, volvió a descartar planes para buscar la Presidencia en próximas elecciones; por lo menos en el presente.

“El futuro de mi persona lo estoy ponderando con mi familia, no me quiero distraer con lo electoral. Sin embargo, de lo que he estado viendo y considerando, no tendría yo cabeza ni cara para solicitar cualquier cargo si no entrego bien esta administración”, aseveró.

Por tal motivo, explicó que antes de pensar en el cargo más alto, desea cerrar bien su primer ciclo y cumplirle a la población de Monterrey.