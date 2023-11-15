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Cómo aprovechar el Mejor Fin para comprar computadoras y celulares

Eficientar el presupuesto y encontrar productos a la medida de tus necesidades son una de las oportunidades que te ofrecen eventos comerciales como el Mejor Fin.

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La era digital nos exige estar cada vez más conectados. (Freepik)La era digital nos exige estar cada vez más conectados. (Freepik)
Con la era digital el uso de dispositivos electrónicos es sumamente necesario en nuestro día a día. (Freepik)

La era digital nos exige estar cada día más conectados, los dispositivos electrónicos son parte importante del día a día, ya sea para trabajar, estudiar o para uso personal. Desde un dispositivo con las funciones básicas, hasta uno con características especializadas, lo cierto es que no hay nada mejor que contar con equipos que satisfagan nuestras necesidades.

Sin embargo, esto puede afectar de manera importante el bolsillo de las personas, pues la compra de artículos como celulares, computadoras, tablets, etc, muchas veces representa una inversión monetaria importante.

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Existen dos elementos que pueden ser de gran utilidad a la hora de comprar uno de estos productos. Por un lado, hay que tener claras las necesidades: para qué va a utilizarse y qué características debe tener, pues no es lo mismo un celular para funciones básica de comunicación, que un smartphone que pueda albergar aplicaciones para trabajar; por otro lado, hay que contemplar cuál es el presupuesto destinado a estos dispositivos, evaluar las opciones de compra y qué tan flexibles o inflexibles podemos ser si el producto que deseamos rebasa el límite.

Tener claros estos dos aspectos nos ayudará a hacer una buena compra, no obstante, existen otros factores que facilitan adquirir estos productos como las ofertas especiales o por temporada, así como la compra a crédito.

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El Mejor Fin es el evento que reúne ambas características, pues diversas tiendas de electrónicos y departamentales ofrecen descuentos importantes y facilidades de pago, lo que hace de esta temporada la ideal para invertir en este tipo de equipos.

Contar con tarjeta departamental o crédito en tienda puede ser de gran utilidad en estas temporadas, pues algunas tiendas como Elektra ofrecen atractivos descuentos. Por ejemplo, para el Mejor Fin de este 2023 sus departamentos de telefonía y cómputo contarán con hasta 50% de descuento y pagos desde $65 pesos semanales con crédito Elektra tanto en tiendas físicas como en elektra.mx (o en línea) de la tienda.

Hay que evitar caer en engaños, pues a veces, en un intento por ahorrar, los consumidores eligen comprar marcas poco conocidas o productos del mercado gris, lo cual puede ser contraproducente a largo plazo. Por esta razón, durante esta temporada Elektra pondrá a disposición de sus clientes los últimos lanzamientos de las mejores marcas como: iPhone 15, Moto Edge Neo, Oppo Reno 10, Samsung s23 etc. con la opción a crédito, dónde el cliente podrá elegir el plazo del crédito de su preferencia.

Eventos comerciales como el Mejor Fin, son la oportunidad para cubrir las necesidades de comunicación de toda la familia y una alternativa para eficientar el presupuesto está en la compra a crédito de celulares, Elektra ofrecerá un descuento adicional de 30% en la compra de un segundo equipo o hasta un 50% de descuento adicional en el crédito del tercero.

Este evento que se repite año con año es el mejor momento para adquirir todo lo necesario en cuanto a telefonía y cómputo, así como sus complementos con servicios de datos de los diferentes carriers como Telcel, OUI, ATT y Movistar.

Además ofrece la posibilidad de proteger los equipos a través del servicio de garantía extendida Elektra, el cual contempla daños o robo.

El Mejor Fin se acerca, así que lo mejor es comenzar a hacer presupuesto y considerar las características esenciales para comprar el celular o computadora que se necesita.

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