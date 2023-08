¿Es contra los opositores de la 4T? Así es como los libros de texto gratuitos mencionan a Lorenzo Córdova y su polémico audio

El exconsejero presidente aparece deliberadamente en los libros de texto de la 4T. Foto: (Cuartoscuro)

La polémica envuelve nuevamente a los libros de texto gratuitos, pues en una de sus páginas se menciona el nombre del expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, tachándolo de ejercer discriminación.

Te puede interesar: ¿Adoctrinamiento? Diputada de Morena revela “citas bíblicas” en Libros de Texto Gratuitos

Pese a que los cuatroteistas aseguran que estos materiales didácticos están elaborados con la supervisión de padres de familia, profesores y expertos en cada materia, las pruebas de que habrían sido usados para atacar a sus opositores son cada vez más claras.

Esto se ve reflejado en la página 246 del libro “Proyectos Comunitarios” destinado para niños de sexto año de primaria en donde textualmente se puede ver el nombre de Córdova Vianello en una cronograma que trata “acontecimientos ligados a la discriminación”.

Te puede interesar: ¿Fuiste trabajador de Mexicana de Aviación? Conoce cómo puedes cobrar tu cheque

“2015 En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”, se puede leer.

El extitular del INE es proyectado como una persona racista y discriminatoria en las páginas de los libros de texto gratuitos. Foto: Captura de pantalla

¿Cuál es el audio en cuestión?

Durante la disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el extitular del INE, el tabasqueño no dudó en recordar en varias ocasiones cuando en 2015 Córdova fue expuesto mientras sostenía una llamada telefónica.

Te puede interesar: Carlos Slim y AMLO se reunieron nuevamente en Palacio Nacional

En una intervención a sus conversaciones privadas, se dio a conocer un audio en donde presuntamente se burla abiertamente de un representante indígena, lo que hizo que el mandatario lo señalara por la discriminación que ejerció.

El momento registrado se dio mientras se comunicaba con su secretario ejecutivo en el INE, Edmundo Jacobo, con quien se habría burlado de un grupo originario con quienes sostuvo una reunión.

“Ya hice mis trámites, ya le di asesoría a los de los pueblos indígenas, ca*brón..., no m*mes, c*brón, no. Hay que escribir unas crónicas marcianas desde INE”.

“No m*mes, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, c*brón, que... A ver, güey, había un, no m*mes, no voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese c*brón, me decía: ‘Yo, jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti: o diputados para nosotros o yo no permitir que tus elecciones’... ve mucho Llanero Solitario, c*brón, con eso de Toro, cabrón. No m*mes, c*brón, o sea, no m*mes. Nada más le faltó decir, me cae que le faltó decir: ‘Yo, gran jefe Toro Sentado, líder gran nación chichimeca’”, fueron las palabras de Córdova Vianello.

El presidente aprovechó su conferencia matutina para arremeter contra su opositor Lorenzo Córdova

En su momento, estas declaraciones causaron repudio en contra del consejero presidente, pero continúa siendo utilizado por la Cuarta Transformación incluso en los libros de texto en donde consideran que es un episodio a destacar para los menores que cursan educación básica.

Académicos alzan la voz por libros tendenciosos

Al percatarse de que los detractores de la 4T aparecen como “villanos” en los libros de texto gratuitos, más de 100 académicos procedentes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) alzaron la voz para mostrar su total desacuerdo.

Desde su perspectiva, estos materiales están siendo utilizados como herramientas que pueden tomarse como persecución política y hacen uso faccioso y autoritario del poder que tiene la actual administración en órganos educativos como la SEP.

Para académicos, es claro el uso de material didáctico para poner a los niños en contra de los detractores de la 4T. (Captura de pantalla)

“La Secretaría de Educación Pública incluye un párrafo que no tiene pertinencia educativa alguna y estigmatiza políticamente a un ciudadano que cumplió con creces y de forma honorable la responsabilidad pública de carácter constitucional que le encomendó la Cámara de Diputados”, detallaron.

Puedes revisar el libro aquí