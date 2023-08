“A veces ni para frijoles ni nada”: Yahritza se sincera sobre las carencias que vivió con su familia en el pasado

La agrupación se sentó a la mesa a comer comida mexicana y aclarar las cosas. | YouTube/Instagram.

‘Yahritza y su esencia’ se han mantenido al centro del hate en redes sociales desde que realizaron algunos comentarios sobre la comida mexicana y las cosas que no les gustaban de México. A pesar de sus esfuerzos por tratar de remendar lo sucedido, tal parece que el odio incrementó y la situación se volvió mucho más complicada.

Te puede interesar: Papás de Yahritza y su Esencia declararon que tienen el “corazón roto” por críticas hacía sus hijos

Por ejemplo, en su cuenta oficial de TikTok, el trío perdió poco más de 5 millones de seguidores en cuestión de algunos días. Un hecho poco visto en cualquier tipo de situación que tenga que ver con la cultura de la cancelación. Es decir, la polémica sí los afectó y los orilló a aclarar todo, incluso, entre lágrimas.

Recientemente el grupo fue entrevistado de nueva cuenta por el productor musical Pepe Garza, quien se sentó a la mesa con ellos, para compartir una comida y al mismo tiempo platicar sobre todo lo ocurrido. Los jóvenes aclararon que sí les gusta la gastronomía mexicana.

(Instagram/@yahritzaysuesencia)

Las carencias que han vivido los tres hermanos

En la mencionada charla, Yahritza también resaltó las carencias que ha vivido con sus hermanos y el resto de su familia. Relató que incluso sus papás, a veces no tenían ni para los frijoles.

Te puede interesar: Él es ‘Yiyo’, el bailarín callejero de la CDMX que contagia su ritmo al son de la cumbia sonidera

“Nosotros también éramos bien pobres”, comenzó a contar Yahritza entre lágrimas. “Como... sin nada. Unas veces mis papás también batallaban en pues comprarnos zapatos, o ropa, o comida, a veces ni les alcanzaba, para los frijoles ni nada”.

¿Qué les dolió de esta polémica?

La vocalista del grupo se sinceró y contó que una de las cosas que más le dolieron de toda esta situación llena de críticas, fue el observar cómo algunos mexicanos, no apoyaban a otros mexicanos, y en su lugar se encargaban de perjudicarlos todavía más.

(Instagram: @mandoo)

“Y pues mirar que los mexicanos, no apoyan a los mexicanos...”, dijo la líder del grupo con la voz quebrada. “Y pues la gente cree que es más de, o tu no apoyas al país ni nada, pero no crecimos allá, no sabemos mucho de México”.

Te puede interesar: ¿La recuerdas? Viviana, la mujer que se volvió viral por su particular risa en entrevista, reaparece en TikTok | VIDEO

Yahritza aclaró que sí les gusta la comida mexicana y que sólo uno de sus hermanos es más “delicado” para el picante, razón de que no le guste comer guacamole, ni salsas de ningún tipo. De igual forma comentó que la cara que hizo cuando recibió el refresco en bolsa, fue para molestar a su hermano porque siempre la graba y ella siempre le pone caras graciosas a la cámara.