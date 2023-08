Verónica Gallardo fue hospitalizada tras la muerte de su esposo

Verónica Gallardo actualmente estaría en el hospital debido a problemas de salud que presentó este jueves (Instagram/@vero1gallardo)

Verónica Gallardo hace unos días tuvo que despedirse de su esposo, Robert Alexander, ya que murió por problemas intestinales, lo que ahora le está provocando problemas de salud.

La sobrina de la presentadora, Diana, hizo una transmisión a través del canal de Verónica para informar que hoy emitirá su programa debido a que tuvo que ser hospitalizada ya que estuvo a punto de sufrir un desmayo la tarde de este 17 de agosto.

“Mi tía se puso mal, les cuento un poquito de lo que pasó. Gracias a Dios mi hermana y yo estábamos en casa de mi tía (...) se empezó a sentir mal, se iba a desvanecer, estábamos ahí, alcanzamos a agarrarla (...) se la llevaron al hospital, no sabemos ahorita mucho”

Verónica Gallardo sufre problemas de salud tras la muerte de su esposo

Diana Gallardo mencionó que ha estado en contacto con Patricio, el hijo de Verónica, así como la novia de él, pero no tiene mucha información acerca de la salud de la periodista de espectáculos.

Por ahora, desconocen si Verónica será dada de alta este mismo día o tendrá que permanecer en supervisión médica, pero sus familiares darán actualizaciones a partir de sus redes sociales.

La sobrina de Gallardo agradeció al público el apoyo y paciencia que le han tenido a su tía, quien no está pasando por un buen momento tras la muerte de su esposo, además de la deuda que contrajo por gastos médicos.

Robert Alexander murió el pasado 5 de agosto a sus 74 años (Instagram/@vero1gallardo)

“Mi tía no la está pasando bien, todo lo que está pasando, con lo de mi tío... todo el estrés que trae y les agradezco mucho el no dejarla, por estar ahí, pues por no soltarla”, dijo Diana.

Hasta el momento, la comunicadora no ha hecho ninguna actualización en redes sociales sobre su salud.

Verónica Gallardo debe más de 100 mil pesos por gastos médicos de su esposo

Hace unos días, tras la muerte de Robert Alexander, Verónica compartió con sus seguidores que está en una crisis económica por la salud de su fallecido esposo y los cuidados que necesitó en sus últimas horas de vida.

Gallardo reveló que ella y su familia estaban enfrentado problemas económicos desde antes de la muerte de Robert (Captura: Youtube/Vero Gallardo Tv)

La presentadora mencionó que tuvo que pagar 150 mil pesos en hospitalizaciones y traslados de Robert debido a que su salud decayó muy rápido y ella tuvo que pedir una ambulancia para llevarlo a un hospital público.

Este servicio le costó 16 mil pesos ya que en el primer nosocomio no lo recibieron y después tuvieron que estabilizarlo dentro de la ambulancia. A partir de esto, tuvieron que hospitalizarlo en otro lugar, donde les pidieron 12 mil pesos como depósito de urgencias.

En sólo 10 horas ya habían sumado 100 mil pesos a su cuenta, lo que los obligó a pedir dinero prestado a sus familiares, quienes aceptaron apoyarlos. Pese a que en ese momento lograron cubrir todos sus gastos, ahora le debe a su familia.

Verónica Gallardo debe más de 100 mil pesos a tarjetas por los gastos médicos de Robert Alexander Crédito: YT/ Vero Gallardo Tv

“Me quedé con la deuda en el hospital de 150 mil pesos y la pudimos pagar con las tarjetas que me prestaron, pero hay que pagar las tarjetas, no se pagan solas, yo tengo que pagarlas y ver de qué forma lo vamos a lograr entre Patricio y yo”, dijo a su público.

Lo único que Verónica no tuvo que pagar, fueron los servicios funerarios, pues el representante de una funeraria se dio cuenta de la complicada situación que estaba viviendo la viuda y la apoyaron con el último adiós a Robert.

Pese a esta situación, Gallardo continuó haciendo transmisiones en vivo en su canal de YouTube para estar en contacto con su público y para que su ánimo no decayera. La más reciente emisión de su programa en YouTube fue hace un día.