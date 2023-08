Verónica Gallardo enfrenta deuda de más de 100 mil pesos tras la muerte de su esposo

Verónica Gallardo rompió en llanto al contar la "odisea" que vive por la muerte de su esposo (Youtube/Vero Gallardo Tv

Robert Alexander, esposo de Verónica Gallardo, murió el pasado 5 de agosto tras presentar problemas intestinales. A partir del fallecimiento del conductor, su viuda reveló que enfrenta una fuerte deuda.

Gallardo compartió en su canal de YouTube que desde el momento en que Roberto comenzó a tener problemas de salud, tuvo que pagar varias cuentas para cubrir todos los cuidados que necesitaba su esposo dentro del hospital, además de los servicios funerarios.

Todo inició cuando Alexander comenzó a sentirse mal en su casa y se le bajó la presión, por lo que necesitaron el apoyo de paramédicos, quienes lo tuvieron que llevar a un hospital del gobierno.

Verónica Gallardo debe más de 100 mil pesos a tarjetas por los gastos médicos de Robert Alexander

“Sabíamos que no había mucho dinero y no me lo recibieron. Llegamos y me dijeron: ‘Es que hay que hacerle una endoscopía y no tenemos eso para hacer endoscopias (...) No, para qué lo recibimos, aquí se nos va a morir’”, recordó la periodista.

Ya que no lo recibieron, tuvieron que llevarlo a un hospital privado, además de que, en el camino, tuvieron que estabilizarlo dentro de la ambulancia. En sólo ese trayecto, se sumaron los primeros 16 mil pesos.

Cuando entraron a dicho nosocomio, les pidieron 12 mil pesos como depósito para urgencias. Ella y su hijo, Patricio, pensaron que la cuenta no subiría más, pero no fue así.

Robert murió a los 73 años tras problemas intestinales (Instagram/@vero1gallardo)

“Entramos y qué les digo, en menos de 10 horas ya llevábamos más de 100 mil pesos”

A partir de ese momento comenzaron a pedir dinero prestado, una de las primeras en aceptar apoyarlos fue la hermana de Verónica.

Después de esto, la conductora quiso llevar a Robert a otro hospital que ella conociera bien, pero por hacer este traslado le cobraron 8 mil pesos más.

La conductora rompió en llanto al revelar que además de su luto, tendrá que enfrentar la deuda por los gastos médicos (Captura de pantalla/YouTube)

Cuando murió su esposo, la cuenta fue de 150 mil pesos, la cual sí pudieron cubrir, pero con tarjetas de ella, su hijo y su hermana, por lo que el adeudo continúa.

“Me quedé con la deuda en el hospital de 150 mil pesos y la pudimos pagar con las tarjetas que me prestaron, pero hay que pagar las tarjetas no se pagan solas, yo tengo que pagarlas y ver de qué manera lo vamos a lograr entre Patricio y yo, porque no puedo decir a él que cargue con todo”, mencionó.

Además, tuvo que pagar los servicios funerarios, los cuales pensaron que ya tenían cubiertos. En la funeraria en donde querían despedir a su esposo le cobraban más de 10 mil pesos sólo por el acta de defunción.

“Yo ya no tengo 12 mil pesos para pagar por un acta de defunción”

Robert Alexander murió tras estar 12 horas hospitalizado (Getty Images)

Ya que en la funeraria se dieron cuenta de que Verónica estaba pasando por una muy difícil situación, le regalaron el servicio. Esto fue lo único que no tuvo que pagar.

Ahora Verónica espera que su público en YouTube la apoye con donaciones a través de sus redes sociales, pues no quiere que su hijo cubra todos los gastos.

¿De qué murió Robert Alexander, el esposo de Verónica Gallardo?

El conductor de Gringo en México tuvo problemas estomacales desde tres días antes de su muerte, Verónica mencionó que tuvo problemas para evacuar, por lo que le dio un laxante, el cual no sirvió.

(Instagram/@vero1gallardo)

Poco después, con tratamiento médico, tuvo una fuerte diarrea, la cual provocó que su cuerpo se descompensara completamente.

Los médicos intentaron someterlo a una cirugía para cerrar una úlcera, ésta habría causado su muerte porque no pudieron cerrarla por muchos intentos que hicieron.

Roberto Alexander murió a los 73 años al no tener actividad cerebral.