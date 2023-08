La amenaza que Canelo Álvarez lanzó a Jermell Charlo

Canelo Álvarez lanzó su primera amenaza a Jermell Charlo para su combate de septiembre (Foto: Instagram/@canelo)

Inició la cuenta regresiva para que Saúl Canelo Álvarez se enfrente a su siguiente rival en defensa de sus campeonatos unificados de los supermedianos, Jermell Charlo será quien rete al tapatío e intentará despojarlo de los títulos de la AMB, CMB, OMB y FIB que tiene.

En vísperas del combate, Canelo Álvarez ya se encargó de lanzar su primera amenaza a Charlo, a quien enfrentará el próximo sábado 30 de septiembre. A pesar de que durante el primer cara a cara —realizado en Nueva York, EEUU— las cosas se llevaron de manera tranquila, Saúl dejó en claro que no le tiene miedo a su retador pese a las diferencias físicas que existe entre ambos.

El vigente campeón unificado de las 168 libras confirmó que está preparado para dar una gran exhibición, por lo que no se dejó intimidar por la estatura del norteamericano. Al término de la conferencia de prensa, Canelo ofreció unas palabras para Fight Hub TV y es que le preguntaron al peleador mexicano si consideraba una desventaja ser de baja estatura a comparación de Charlo.

Canelo Álvarez enalteció a su rival Jermell Charlo (Instagram/ @canelo)

Por lo que de inmediato encaró la situación y no mostró algún tipo de preocupación, pues sentenció que entre las 140 libras y las 168, la mayoría de los peleadores son de alta estatura, razón por la cual expresó que es más “cab***n” que el resto.

“De 147-168 (libras) todos son más grandes que yo, soy un peleador pequeño, pero soy cabrón”

Su comentario generó risas entre los asistentes, ya que muy al estilo mexicano fue como respondió a la cuestión que lo ponía en desventaja.

La pelea se llevará a cabo el sábado 30 de septiembre en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, EEUU.

Canelo Álvarez enalteció a Jermell Charlo

Canelo vs Charlo será el sábado 30 de septiembre (Instagram/ @canelo)

Una vez que Canelo confirmó a Jermell Charlo como su siguiente rival después de la exhibición que dio en Jalisco tras retener sus títulos al vencer a John Ryder, las críticas no se hicieron esperar y de inmediato le llovieron todo tipo de comentarios a Saúl, pues pusieron en duda el nivel del estadounidense.

Fue por ello que Álvarez salió en defensa de su elección y enalteció a Jermell Charlo, ya que lo catalogó como uno de los mejores, así que sostuvo su postura de tenerlo como rival. Al término de la conferencia de prensa, explicó para los micrófonos de TUDN y confió en su elección para dar un gran espectáculo.

Además argumentó que siempre cuando un mexicano se enfrenta con un norteamericano, las peleas son de las mejores para los fans del box.

“Salió Jermell Charlo, que para mí es el mejor de los dos. Eso es lo que yo pienso, y yo creo que esta pelea es muy interesante en el mundo del boxeo; cuando se enfrenta un norteamericano con un mexicano son peleas grandes”

Charlo sin miedo a Canelo

Foto: Twitter/@TwinCharlo

El púgil de 33 años expresó en conferencia de prensa que vino para ganar y llevarse los cinturones que actualmente tiene el nacido en Guadalajara, Jalisco. “Vengo a ganar”, sentenció.

Cuando fue su turno de hablar, el también conocido como Iron Man apuntó que no está de vacaciones, sino que está comprometido a llevarse los títulos.

“Estoy entrenando todos los días, he estado entrenando. He querido esta pelea desde hace mucho y solo era cuestión de tiempo para que el mundo lo supiera. Si ves hoy mi tamaño, te puedes dar cuenta de que he estado preparándome para esto, ya no soy el Charlo pequeño, ahora soy el Charlo grande”, explicó.

Fue el pasado 15 de agosto cuando inició la gira de promoción de la pelea, por lo que a lo largo de estas semanas estarán promoviendo la pelea.