Enrique De la Madrid confía en que PRD y el Frente resolverán ‘disgusto’: “Esto no es La Casa de los Famosos”

Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo y aspirante a representar el Frente Amplio por México, afirmó que confía en que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) resolverá su ‘disgusto’ con la alianza Va por México, luego de que el Comité Organizador del proyecto eliminó a sus dos candidatos del proceso de selección: Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, por presuntamente no obtener las 150 mil firmas requeridas para pasar a la siguiente fase.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el exfuncionario priista aseguró que no ve una fractura en la alianza, pues considera que al PRI, PAN y PRD les “conviene ir juntos” en las elecciones y son “la vacuna contra la 4T”.

Sin embargo, respeta que el PRD haya suspendido su participación en el Comité Organizador del Frente Amplio por México, pues reconoce que “están en su derecho” de averiguar por qué no se les validaron las firmas que recaudaron, a pesar de que ambos aspirantes superaron el mínimo requerido.

“Respeto su pausa, creo que tienen derecho a con el Comité Organizador preguntar: oye ¿Por qué dices que no alcanzamos las firmas’, están en su derecho. Es como en un juego de futbol, un futbolista dice a ver déjame ver el bar, repite la jugada.

“Yo creo que está bien, no tengo la menor duda de que se va a resolver y que vamos a seguir al frente, entonces respeto esta pausa pero lo que obviamente me interesa es que sigamos juntos en este Frente”, dijo.

Comentó que él también tuvo complicaciones para registrar firmas de simpatizantes en la plataforma, pero está de acuerdo con el método de selección e incluso, respetará los resultados al detallar que el proceso tiene como objetivo es trabajar en equipo, por lo que criticó que se vea como un reality show.

“Yo estoy de acuerdo con el procedimiento y me voy a someter al resultado del procedimiento, creo en el procedimiento y este es el método, el único que pudimos construir, donde el objetivo es dos cosas: encontrar a la persona más competitiva, que le pueda ganar a morena y que pueda armar a este equipo unido, porque esto es como buscar a un buen directo de la selección

“El reto es saber que este equipo trabaje en conjunto y yo creo que ahí están mis habilidades, sé trabajar en equipo, sé dar resultados en equipo y también sé que a los equipos les gusta jugar conmigo. Esto no es de estrellas, no es Nace una Estrella, no estamos viendo La Casa de los Famosos, no, que los mexicanos no se confundan”, señaló.