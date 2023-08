Elena Ríos lamentó la muerte de Aurora Sierra y señaló que la diputada fue revictimizada por el Poder Judicial

La activista prometió que ella y el colectivo contra la Violencia Vicaria seguirán la lucha de Aurora. REUTERS/Raquel Cunha

La saxofonista y activista María Elena Ríos lamentó la muerte de la diputada Aurora Sierra Rodríguez y acudió al Congreso del Estado de Puebla para despedir a su compañera de lucha, quien falleció el miércoles 9 de agosto.

A su llegada dejó en claro que continuará con el legado de su amiga y señaló que Sierra fue revictimizada por el Poder Judicial de Puebla, ya que le otorgaron la libertad a su agresor, el priista Víctor Hugo Islas en 2022.

“Es muy lamentable lo que pasó, el tiempo es sabio y se va a aclarar. Sin embargo aunque no tengo conmigo la carga de la prueba de su muerte, considero que más allá de legisladora fue una mujer revictimizada por el sistema judicial, no fue justo que dejaran libre a su agresor”, reveló la saxofonista.

“Creo que como mujer y víctima, queda claro que pocas veces se ve esta carga emocional que llevamos y definitivamente afecta el estado emocional que de alguna manera repercute en la salud. Yo creo que tiene responsabilidad su agresor del malestar que pudo haber tenido mi amiga”.

En redes sociales, Elena Ríos le dedicó un conmovedor mensaje a la también autora de La Ley Vicaria en Puebla.

“Es injusta tu partida. Siempre tuviste miedo tras haber quedado libre tu agresor y aún cargando con puños de emociones, nunca dejaste solas a las mujeres. Descansa en Paz amada amiga Aurora Sierra, la Ley Ácida que impulsaste en Puebla no será en vano, te lo prometo”, escribió la activista y adjuntó una fotografía de la diputada.

Descansa en Paz amada amiga @AuroraSierraR, la #LeyÁcida que impulsaste en Puebla no será en vano, te lo prometo 💜🕊️. pic.twitter.com/2AhX5eI7yK — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) August 10, 2023

El pasado mes de marzo, el Congreso de Puebla aprobó que los ataques con ácido sean tipificados como tentativa de feminicidio. Durante aquella sesión ordinaria fue que se tomó tan importante decisión con 37 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

De esa manera, el pleno de la LXI Legislatura aprobó las reformas para tipificar y sancionar este tipo de violencia, la cual es definida como: “todo acto que cause daño no accidental al arrojar sustancias corrosivas o químicas a una mujer”.

Esos elementos podrían provocar, o no, lesiones internas o externas, por lo que es considerado feminicidio en grado de tentativa. Acerca de la pena que recibirán las personas que realicen estas acciones se contemplan hasta 40 años de prisión.

Durante la sesión ordinaria del pasado 2 de marzo quedó documentada la intervención de la diputada Aurora Sierra, quien señaló este tipo de agresión como uno de los ataques más violentos contras las mujeres.

“Una de las formas más brutales es la violencia ácida o con sustancias químicas, que no solo causa daño físico si no también emocional y psicológico a las víctimas, la violencia ácida es un acto atroz que más allá de destruir apariencia física de una mujer, tiene como objetivo destruir su vida y la de sus seres queridos, las marcas no solo son físicas, si no también psicológicas pues deja un estigma en la mente de la víctima que sabe que su vida no volverá a ser la misma después del ataque”, mencionó.

Cabe recordar que la diputada propuso también que la ley llevara el nombre de “Ley Malena”, en honor a la saxofonista María Elena Ríos. “La historia de María Elena Ríos no debió ser contada desde el dolor, la impunidad y la tragedia, su historia debió transitar a através de su saxofón y su talento, nombrar la ley Malena en honor a ella podría ser una forma de reconocer su lucha y la de todas las mujeres”, explicó Aurora Sierra.