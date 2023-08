Marie Claire Harp criticó a Jorge Losa y a Ferka por “campaña de odio” en contra del Team Infierno

Tras el enfrentamiento entre los exintegrantes del Team CIelo, la conductora externó su molestia. (Ig: @marieclaireoficial) (Ig: @fer_q)

Las polémicas y peleas han sido un factor importante que ha caracterizado a La Casa de los Famosos México, pero estos roces y conflictos han traspasado las paredes del inmueble donde se lleva a cabo el reality show. Ahora fue en una de las galas donde Marie Claire Harp tuvo una discusión con Ferka porque la conductora portaba unos cuernitos de diablo como apoyo al Team Infierno.

Pero la situación no quedó en el foro, sino que la novia de José Manuel Figueroa señaló una campaña de odio por parte de Jorge Losa y Ferka, su ahora pareja, en contra de los participantes que aún quedan en el programa de televisión. Este enfrentamiento, para sorpresa de todos, fue protagonizado por exintegrantes del Team Cielo, que ya mostraron rupturas inclusive tras ya no formar parte del concurso.

Estos conflictos no quedaron ahí, en cambio Marie Claire Harp aprovechó un espacio en sus redes sociales donde compartió un video para acusar que principalmente el albacete y la conductora iniciaron una campaña de odio en contra del Team Infierno a pesar de que ya no forman parte de La Casa de los Famosos México, por otra parte ella que “disfruta el show” no formará parte de este movimiento en contra de “los diablitos”.

La conductora aseguró que hay "una campaña de odio" en contra del Team Infierno Credito:TW@Nubiap38

Estas fueron las palabras de la venezolana:

“Me sentí atacada... hasta cuándo esta campaña de que yo tengo a la fuerza que odiar a la gente... que tengo que odiar a Sergio, a otro... a ver, cada quien jugó el juego que tenía que jugar y como yo cometí errores por eso estoy fuera y punto... eso no quiere decir que esté con uno o con el otro... yo simplemente soy fanática del show, listo y se acabó... ahora llega Jorge y se une, quedó claro que una cosa es lo que hacía dentro y una cosa es totalmente diferente lo que hacías afuera”.

Estas declaraciones fueron una de las más destacadas del discurso de Marie Claire Harp porque fue apoyado por los seguidores del reality show porque finalmente alguna integrante se dio cuenta que Jorge Losa está mostrando un rostro distinto y ya no está en “su papel” de “buena onda” como el que tuvo dentro de La Casa de los Famosos México. Así se expresaron:

“Al menos Sergio y Poncho siempre han sido así, pero el españolete no sabe ni que es”, “Pocos le creyeron al Albacete su bondad …viejo mustio, logrón , oportunista”, “Ferka y Jorge nadie los quiere. Tú muy bien, que bueno le dijiste sus cosas. Ellos para estar ahí están de lamebotas”, “Increíble que Marie Claire que fue la que primero eliminaron, jugó mejor este juego desde afuera que el Albacete que lleva relativamente menos afuera de la casa”.

La primera eliminada del reality show no dudó en apoyar al Team Infierno. Crédito: La casa de los famosos

¿Por qué fue la discusión entre Ferka y Marie Claire Harp?

Durante una de las galas que se llevó a cabo después de que Mariana La Barby Juárez se convirtiera en la última eliminada del Team Cielo dentro de La Casa de los Famosos México, se encontraron todos los integrantes de este equipo, pero para sorpresa Marie Claire Harp se presentó con unos cuernos de diablo externando su apoyo a los integrantes del Team Infierno que se convirtieron en los finalistas del reality show.

Esto le valió críticas por parte de Ferka quien le dijo, de manera grosera, que por eso se había convertido en la primera eliminada del concurso televisivo, asimismo la llamó “voluble”, lo que desató la molestia de la conductora del canal Bandamax.

Por si fuera poco María Fernanda Quiroz pidió a Cecilia Galliano y a la producción a que ya no invitaran a Marie Claire a ninguna de las galas posteriores, esto debido a “su traición”.