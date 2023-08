¿Fraude? captan extraño objeto dentro del oído de La Barby Juárez en LCDLF

La boxeadora fue captada con un objeto ajeno a La Casa de los Famosos. (Captura: Vix)

En las últimas semanas los seguidores de La Casa de los Famosos México han mostrado pistas y señalado situaciones que presuntamente muestran fraude dentro del reality show, especialmente porque, aseguraron, trataron de ayudar a Jorge Losa y ahora no quieren que La Barby Juárez sea eliminada del programa para que pueda representar al Team Cielo en la gran final, y por estas razones es que han estado más atentos a lo que pueda ocurrir y que tenga relación con la boxeadora.

Después de las críticas que recibió la producción por supuestamente mandar señales, a través de Galilea Montijo, a la deportista profesional para que tomara la caja que contenía el pase dorado para convertirse en finalista sin posibilidad de ser nominado y, aunque finalmente se lo llevó Nicola Porcella, los televidentes afirmaron que la conductora de Netas Divinas le hizo señas a Barby para que corriera específicamente por la caja número 1.

La última polémica ocurrió cuando la deportista decidió levantarse de su cama y salir del dormitorio Cielo, donde se ha aislado de los demás, para dirigirse a la alberca un rato, pero ahí Wendy Guevara se percató de que tenía un objeto “extraño” dentro del oído que parecía un audífono o “chicharo” por el que consideraron que estaba recibiendo ayuda desde fuera de la casa.

Este es el presunto "chicharo" que estaba en el oído de La Barby. (Captura)

Tras ser sorprendida y cuestionada por la integrante del Team Infierno, la boxeadora se mostró consternada y, con nerviosismo, rápidamente dijo que se trataba de tapones para los oídos para evitar que ingresara el agua y fuera a sufrir algún mareo o molestia.

Wendy Guevara no le tomó más importancia, pero al momento en que La Barby Juárez se volteó, no tenía uno en el oído izquierdo, por lo tanto no coincidían sus declaraciones con lo que estaban viendo todos los fanáticos de La Casa de los Famosos México en la transmisión en vivo.

Como conclusión del suceso, se volvió a avivar el rumor de que están ayudando a la última miembro del Team Cielo para que siga avanzando hasta la final del reality show ¿La razón? desconocida, incluso por el resto de los competidores quienes sospechan de la supuesta ayuda que recibe desde la producción.

Al voltearse la boxeadora no tenía un dispositivo u objeto igual que el que portaba en su oído derecho. (Captura)

En la publicación que hicieron en las redes sociales acusando y mostrando el objeto dentro del oído de La Barby Juárez convocaron a una reunión a todos los fans del Team Infierno para que vayan a donde está la casa y le griten a Wendy que le mintió para que vaya, busque y le quite el presunto dispositivo de comunicación.

Asimismo acudirán para solicitar a Poncho de Nigris que ya no hable del supuesto fraude que se vive en el reality show ni de la presunta ayuda al Team Cielo porque “están buscando cualquier excusa para sacarlo” del concurso de televisión que se acerca a su final.

¿Por qué se dice que La Barby Juárez recibió asistencia para tomar la caja del boleto dorado?

Durante el concurso que definiría al primer finalista de la primera edición de La Casa de los Famosos México presuntamente Galilea Montijo fue captada haciendo señas que iban dirigidas a Mariana La Barby Juárez para que tomara la caja número 1, que es donde se encontraba el boleto dorado que daba el pase automático a la final, eliminando toda oportunidad para que pueda ser eliminado el integrante que lo obtenga.

Sin embargo, fue Poncho de Nigris quien le comentó a Nicola que no había visto la caja 1 en la banda y que corriera por ella en cuanto apareciera. El peruano obedeció y casi le arrebató el contenedor a un miembro de la producción de las manos y tuvo que meterse en el camino de la boxeadora porque , casualmente dijeron, iba directo a ese sitio.

Después de esto, la integrante del Team Cielo amenazó con irse del reality show el cual recibió una gran cantidad de críticas por el supuesto apoyo a La Barby Juárez y porque el suceso dejaba en claro que se trataba de “un intento de fraude”.